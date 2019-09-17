郭台銘走了呂秀蓮來了！阿扁最佳拍檔對決蔡英文

2019-09-17 15:44 聯合新聞網 文章提供／遠見



前副總統呂秀蓮。聯合報資料照 分享 facebook

2020總統大選很熱鬧！再添兩名大將，前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯正式向中選會登記為獨立總統、副總統候選人。

鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，台大校友會館卻擠滿人潮，前副總統呂秀蓮在眾人歡迎聲中緩緩步入，由《政經關不了》主持人彭文正宣佈，獨派團體喜樂島推出呂秀蓮及彭百顯投入下一屆總統副總統選舉。

記者會現場湧現不少支持者，呂秀蓮更點名感謝台灣阿嬤許榮淑相挺。不過最吸睛的，一名年輕混血帥哥，扛起裝滿100萬元保證金的大竹籠進入會場，引起現場不少騷動。

曾經被前總統陳水扁形容為「最佳輔佐」的呂秀蓮，為何決定投入2020年總統大選？

呂秀蓮表示，「參選」這個決定是經過好幾個月的掙扎，好幾個月的長期思考，被很多熱愛台灣的朋友感動，昨天決定投入2020年總統大選。

彭百顯指出，呂秀蓮沒有錢、沒有事、也沒有黨的奧援，我看見她天人交戰，婉拒好幾次，禁不住喜樂島多次曉以大義，她決定為台灣的未來再打拚一次，本人也向她表示願意接受任何的安排。

呂秀蓮強調，會與彭百顯打好打滿2020年這場勝戰，共同建立和平、中立、喜樂島。

臉書連兩天高分貝砲轟，參選總統的起手式？

呂秀蓮卸下副總統一職，並未退出台灣政治圈，繼2008年、2012年後，這是第三度投入總統大選，平時經常以臉書關心台灣政治時事等議題，闡述個人意見。

她上週末先後瞄準「政黨」及「總統府」，連兩篇貼文大動作砲轟。

曾連續兩屆擔任桃園縣長、副總統的呂秀蓮，對於藍綠兩黨毫不客氣，她諷刺：「馬英九花了八年時間賠光國民黨的政治資產，蔡英文只花了二年半就完成。」

更直指，私菸案是國家之恥、國安之危。呂秀蓮表示，「華航是國營事業，總統府是國家最高行政中樞，國營事業與總統隨身官員，利用總統代表國家出訪時機，長期聯手集體走私，用來載送走私菸的又是總統府的3輛車，而案發時間點正是總統府返抵國內時，真是國之大恥！」

睽違11年，自豪「全台灣最有治國經驗，中華民國有史以來唯一當過八年副總統」的呂秀蓮，三度挑戰總統大位，這次能否順利取得參選門票，還有「連署」這關正在等著她。

瞄準2020年總統大選，喜樂島聯盟總統候選人名單一波三折。前決策委員歐崇敬一度代表登記連署，又退黨表明以無黨投入新北市第一選區立委選舉。喜樂島發言人施正鋒強調，一定會推出自己的候選人，否則跟其他大綠小綠有什麼不一樣？

如今除推薦呂秀蓮、彭百顯正式投入總統副總統大選，並公布首波立委選舉候選人，包括台北市第六選區張余健、新北市第十選區楊詩龍、雲林縣第二選區張永津、澎湖縣選區呂應宏。

呂秀蓮參選聲明全文：和平中立喜樂島—打造台灣4.0

2019年是國民黨來台70週年，美台斷交及美麗島事件40週年，也是921大地震20週年，這些歷史座標是昨日台灣的印記，也是明日台灣的指標。 自從1996年開始，我們已經選出七任四位總統。他們的功過是非，直接影響國家的興衰禍福，尤其人民的苦樂安危。選出好總統，是全民之福，一旦選錯、選壞了，全民遭殃受苦。此次總統大選，有識之士憂心忡忡，市井小民內心潛藏「亡國感」，而年輕人擔心要吃「芒果乾」。為什麼？ 1912年鐵達尼郵輪海難，肇事原因在於船員未受專業訓練，航程中雖接到6次「有冰山及浮冰」的警告，卻無法及時因應，終於釀成1514人死亡的慘劇。 台灣好比豪華的鐵達尼，在全球200多個國家中，雖然土地排名第136、人口第55名，卻是性別平全球第8名，國際競爭力第17名，國防軍力第19名、最安全國家第14名，更是最友善國家第2名的優質國家！。台灣絕非弱小國家。 但是，當我們把視線拉回國內，大家看到的是藍綠惡鬥、統獨紛擾、貧富懸殊，年輕人的無助與無望，以及社會的不公不義，尤其中國的虎視眈眈。台灣會不會像鐵達尼遊輪撞上冰山？！ 這正是你我無分藍綠共同的憂慮和恐慌。你我無論來自何方，屬於哪個政黨，70年來，我們共同打造台灣，共同度過3個歷史座標： 台灣1.0：1947年228事件 - 悲慘世代。 台灣2.0：1979年美麗島事件 - 悲壯世代。 台灣3.0：2000年政黨輪替 - 民主世代。 呂秀蓮是新女性主義倡導人，也是美麗島事件受難者，為民主坐牢1933天，出獄後當選立法委員及桃園縣長。2000年與陳水扁聯手結束國民黨50年的一黨專制，成為唯一連任的副總統，退休後奔走各國，宣達台灣和平中立。 彭百顯是921大地震時的南投縣長，他從哀鴻遍野、滿目瘡痍中帶領災民重建家園，使南投浴火重生，他還擔任3屆立法委員，擔任多所大學的財經教授與系主任。 921大地震發生時，我正率團考察中東，地震發生後立即返台，發動全縣協助南投救災。就任副總統後，更曾下鄉65次勘災救援。我因此提倡「敬天、惜地、愛人」。 最近我透過電視，看到香港男女老幼為拚前途鍥而不捨，忍不住熱淚盈眶，既為香港人加油，也勾起當年對抗國民黨威權的點滴。聽到香港人一再表達對台灣的羨慕，我為自己在台灣受災受難時無役不與，感到驕傲與幸福。 令人羨慕的台灣，偏偏有人唱衰它、醜化它。人人痛恨的貪贓枉法，偏偏藍綠政黨交相輪替，難怪越來越多的人產生「政黨厭惡症」。民調明顯指出，人民對國/民兩黨的喜好或反感度，居然不相上下。國/民兩黨的支持度均不到25%，另外50%的國人同胞開始拒絕政黨，開始要做獨立、自由的民主人！ 獨立自由的民主人，應該超越藍綠，共同謀求「國家安全、社會安定，與人民安心」，共同打造和平中立，充滿歡喜快樂的台灣歷史4.0！ 「和平中立」可以親美-友日-和中，維護區域安全。 「和平中立」可以突破外交孤立，使台灣在國際崛起。 「和平中立」可以使台灣正常化，使人民有尊嚴。 「和平中立」可以化解統獨對立，開創和平新經濟。 和平中立可以徹底改變台灣的命運，使後代子孫免除戰爭、被奴役。呂秀蓮和彭百顯願意與您同心協力！

（作者／江星翰 本文出自2019.09.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）