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現任市長落跑 會有什麼下場？

2019-09-17 15:43未來城市@天下 未來城市天下編輯部

市長有辦法邊管理市政、邊競選總統嗎？印第安納州南灣市長巴提吉格認為可以。剛開始，他的確做得不錯；直到六月中，南灣市一位白人警察槍殺了一位黑人⋯⋯

美國民主黨黨內總統初選大爆炸，25人參選，其中還有不少現役市長，如紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、佛羅里達州米拉瑪（Mirama）市長梅薩姆（Wayne Messam）與印第安納州南灣市長巴迪吉格（Pete Buttigieg）。

市長任期結束前該不該選總統？答案見仁見智；但發生在巴迪吉格身上的教訓，值得想更上一層的市長們警惕。

第一場初選辯論會前 家鄉白人警察槍殺黑人

6月26日，美國民主黨第一次黨內總統參選人初選辯論結束後，年僅37歲的政壇明日之星巴迪吉格，匆匆趕回他擔任市長近九年的印第安納州南灣市。6月16日，南灣市一名黑人持刀偷車時遭白人警察射殺，當地42%人口是非裔與拉丁裔，但九成警察都是白人。

巴迪吉格在辯論會上承認，他沒處理好警察族裔問題。隨後的民調顯示，他的支持度從第四名落居第五，只剩個位數。

事發之後，巴迪吉格蠟燭兩頭燒，試圖兼顧全國競選行程與市政；但市民並不領情：憤怒的黑人群眾在市政會議上對他叫囂、打斷他的發言，登上全國新聞版面。

紐約時報》認為，此事是這位哈佛校友、前麥肯錫顧問參選以來，最大的考驗；《華盛頓郵報》認為，槍殺事件暴露了巴迪吉格市政治理上最弱的一環--與黑人社群的關係。

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「壓力大，多數現役市長不會選總統」

「管理一座城市，每一天都可能有事發生，而你必須回應。首先是以市長身份回應，其次是在競選場合回應，」巴迪吉格告訴《大西洋雜誌》（The Atlantic）。

他沒想到，最糟糕的狀況在半個月內席捲而來。警察槍擊案後，緊接著是第一場初選辯論與募款截止日；他緊急取消加州募款活動，競選團隊少進帳數十萬美元。在他飛回南灣當天，酒吧又發生一場槍擊，十人受傷，一人死亡。

此外，南灣市仍有四分之一人口生活在貧窮線以下，全美國平均卻僅14%。意見領袖迪芭蕊（ Lisa DeBerry）認為，巴迪吉格不該選總統，「這就像媽媽沒把自己的小孩照顧好，又想領養更多小孩。」她相信，許多在城市轉型中被遺忘的人已在心中發誓，「我們不會再支持你了！」

「多數市長不會去選總統，就是因為外界壓力，」南灣市議員奧利維（Olivier Davis）說，「再棒的演說都無法解決白人警察槍殺黑人這件事，此事必須在市長的監督下解決。」

曾任麥肯錫顧問的巴迪吉格標榜「擅長解決問題」，但市民對他的表現並不滿意。事發後，他沒有參加受害者葬禮，卻選擇與警察會面；市民催促他開除警員，他卻聲稱自己無權這麼做。

至此，憤怒的群眾開始掀舊賬：巴迪吉格剛擔任市長時，曾要求南灣第一位黑人警長下台，這位警長遭白人同事指控竊錄有種族歧視的對話。

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外地選民支持歡呼 家鄉民眾咆哮不滿

自從一月宣布參選總統後，六月下旬巴迪吉格花在南灣市的時間，比過去幾個月都多。如果不是因為槍擊案，他可能還在別州競選。

但看在南灣市民眼中，市長的發言與身份相當錯亂。 六月22日星期六，巴迪吉格在南卡羅萊納州登台獲得如雷歡呼，群眾靜靜聽他談論黑人之死，「這就像我的一位家人，死在另一位的手中，」但語調一轉，他開始正式競選演說。

結束後，群眾歡呼爭相與他自拍，並請他簽書。

隔天，巴迪吉格回到南灣市民大會會場，市民卻對他發出噓聲：「再棒的演講都無法解決這個問題！」

一個聽眾抱怨，巴迪吉格好像想趕回南卡羅來納州，而非留下來完成市長的工作；巴迪及格眼眶含淚地宣布，他會留下來承擔責任。

種族衝突處理不當 恐毀政治前途

《大西洋雜誌》記者觀察，無論私下或公開，巴迪吉格始終冷靜面對槍擊；在其他場合，他的支持者一直認為這種風格很吸引人，但也有人批評他「不沾鍋」，作為一位前麥肯錫管理顧問，民眾期待他應該做些什麼。

巴迪吉格也承認，如果他無法克服種族不平等，他的總統競選計畫可能要提早結束；但是當一位選民問他「職涯中最大的意外」，他卻說是八年前市長上任第一天遇到大風雪，得搞定剷雪車。

白人警察槍殺黑人一事，的確是巴迪吉格政治生涯的最大危機。「當你擁有全國注意力時，有些人會希望利用這股注意力，確保南灣能正確處理槍擊事件後續，」他告訴《大西洋雜誌》，「這件事必須做對，不只是為自己，也是為每個旁觀民眾。」

巴迪吉格的考驗還沒結束。黑人家屬決定控告南灣市，七月九日遭槍殺的黑人之子也遭槍擊。黑人社群愈來愈憤怒，警方的檢討卻尚未開始--然而，總統大選才剛開始。

【延伸閱讀】來自哈佛與麥肯錫的小城市長，會成為美國第一位同志總統嗎？

【延伸閱讀】跟澎湖一樣大的10萬人小城，如何花小錢從「瀕死城」變智慧城市？

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