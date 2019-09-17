現任市長落跑 會有什麼下場？
市長有辦法邊管理市政、邊競選總統嗎？印第安納州南灣市長巴提吉格認為可以。剛開始，他的確做得不錯；直到六月中，南灣市一位白人警察槍殺了一位黑人⋯⋯
市長任期結束前該不該選總統？答案見仁見智；但發生在巴迪吉格身上的教訓，值得想更上一層的市長們警惕。
第一場初選辯論會前 家鄉白人警察槍殺黑人
6月26日，美國民主黨第一次黨內總統參選人初選辯論結束後，年僅37歲的政壇明日之星巴迪吉格，匆匆趕回他擔任市長近九年的印第安納州南灣市。6月16日，南灣市一名黑人持刀偷車時遭白人警察射殺，當地42%人口是非裔與拉丁裔，但九成警察都是白人。
巴迪吉格在辯論會上承認，他沒處理好警察族裔問題。隨後的民調顯示，他的支持度從第四名落居第五，只剩個位數。
「壓力大，多數現役市長不會選總統」
「多數市長不會去選總統，就是因為外界壓力，」南灣市議員奧利維（Olivier Davis）說，「再棒的演說都無法解決白人警察槍殺黑人這件事，此事必須在市長的監督下解決。」
至此，憤怒的群眾開始掀舊賬：巴迪吉格剛擔任市長時，曾要求南灣第一位黑人警長下台，這位警長遭白人同事指控竊錄有種族歧視的對話。
外地選民支持歡呼 家鄉民眾咆哮不滿
自從一月宣布參選總統後，六月下旬巴迪吉格花在南灣市的時間，比過去幾個月都多。如果不是因為槍擊案，他可能還在別州競選。
但看在南灣市民眼中，市長的發言與身份相當錯亂。 六月22日星期六，巴迪吉格在南卡羅萊納州登台獲得如雷歡呼，群眾靜靜聽他談論黑人之死，「這就像我的一位家人，死在另一位的手中，」但語調一轉，他開始正式競選演說。
結束後，群眾歡呼爭相與他自拍，並請他簽書。
隔天，巴迪吉格回到南灣市民大會會場，市民卻對他發出噓聲：「再棒的演講都無法解決這個問題！」
一個聽眾抱怨，巴迪吉格好像想趕回南卡羅來納州，而非留下來完成市長的工作；巴迪及格眼眶含淚地宣布，他會留下來承擔責任。
種族衝突處理不當 恐毀政治前途
《大西洋雜誌》記者觀察，無論私下或公開，巴迪吉格始終冷靜面對槍擊；在其他場合，他的支持者一直認為這種風格很吸引人，但也有人批評他「不沾鍋」，作為一位前麥肯錫管理顧問，民眾期待他應該做些什麼。
白人警察槍殺黑人一事，的確是巴迪吉格政治生涯的最大危機。「當你擁有全國注意力時，有些人會希望利用這股注意力，確保南灣能正確處理槍擊事件後續，」他告訴《大西洋雜誌》，「這件事必須做對，不只是為自己，也是為每個旁觀民眾。」
巴迪吉格的考驗還沒結束。黑人家屬決定控告南灣市，七月九日遭槍殺的黑人之子也遭槍擊。黑人社群愈來愈憤怒，警方的檢討卻尚未開始--然而，總統大選才剛開始。
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