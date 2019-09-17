郭倉促宣佈不選 柯：已來不及登記

2019-09-17 13:31 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台北市長柯文哲17日表示，對參選總統的意願本來就不高，不會去登記連署，將努力衝刺民眾黨立委席次。（photo by影片截圖） 分享 facebook 「太突然了，我跟大家一樣被嚇到！」台北市長柯文哲17日表示，尊重前鴻海董事長郭台銘不選總統，並能充分理解郭的決定。將來雙方還是會維持合作關係，在不同的崗位為台灣努力。至於自己未來的動向，柯表示，對參選總統的意願本來就不高，不會去登記連署，將努力衝刺民眾黨立委席次。

柯來不及登記連署

郭台銘16日晚間發布聲明表示，決定不參與2020連署競選總統。被問到是否會到中選會申請為總統選舉被連署人，柯文哲說：「如果郭台銘1個月前宣示不選，我還有時間可準備，現在我要去哪裡找副總統？」意即，不會去中選會登記連署。柯還說，事發太突然了，他沒比大家早知道多久。

針對郭董這項決定，柯文哲表示，每個人都有自己的考量，郭董又是有著複雜關係的跨國企業大老闆，對於郭決定不選總統，他能充分理解。柯表示，事前支持郭參選，「事後也不會去追究人家為何不選。」

至於外界有「柯婉拒任副手，是郭董不選的主因」一說，柯文哲表示，從客觀分析，第一、「當副手也是要離開台北市，那我自己去選總統就好了啊。」第二、「就選票考量，『郭柯配』沒有比『郭柯合』增加多少票。」

進軍國會為要

記者提問，會不會覺得計劃被打亂？柯文哲回應，本來就只打算扮演輔選的角色。柯表示，他主觀認為，剛選完市長若直接去參選總統，會影響市政的運作。尤其他從素人當上台北市長，前2年非常辛苦，需要一段時間摸索，如果現在參選總統又當選，故事會重演一遍。

針對民眾黨的立委選情，柯文哲說，目前看來，總統大選的局勢還是會回歸藍綠對決，更加凸顯「力求國會三黨不過半」的重要性。柯文哲說，國會過半的執政黨執政毫無顧忌、人事胡亂酬庸，特別在選前有太多大灑幣政策，在他看來是完全沒有財政紀律。

「在現行憲政體制下，我們要進軍立法院，不得不組黨。」柯文哲說，民眾黨若能進入國會成為關鍵少數，透過不同議題間的政黨合作，可減少在野黨無理取鬧，也可避免執政黨肆無忌憚。民眾黨以「影子內閣」概念佈局國會，會提滿34席不分區立委。後半段沒辦法當選的人，會安排進入國會當立委助理。

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