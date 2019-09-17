郭台銘不選、柯文哲不登記 2020重回藍綠對決

韓陣營表示，現在最重要的是向選民證明韓國瑜是可讓人放心的候選人，爭取「果凍粉」認同。圖為高雄市長韓國瑜上午參加幸福三太子記者會。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲相繼表態不登記總統大選連署，2020總統大選重回藍綠對決的局面。

國民黨指出，要以「討厭蔡英文牌」打倒蔡的「恐中牌」；民進黨表示，蔡總統會繼續以國政優先，按既定步調打選戰；民眾黨主席柯文哲說，要力拚國會三黨不過半。

郭台銘昨晚發聲明表示不登記總統大選連署，柯文哲上午跟進表示不登記參選。民進黨人士說，少了一個「重要變數」，會讓蔡總統的選情相對單純，但11月還有親民黨與時代力量自提總統候選人的變數，且郭台銘只說他不登記總統大選連署，未正式宣布「不參選」，未來兩個月仍要持續關注郭、柯與立委王金平的動向。

前副總統呂秀蓮今天登記總統大選連署，民進黨人士評估呂的參選只有微幅的影響，不至於讓綠營出現實質分裂。

國民黨黨務人士表示，蔡總統或許因操作統獨爭議使民調走揚，但這並非蔡真正的實力，選戰開始後，蔡還是要面對各界檢視這四年來執政績效，其中勞基法修惡民怨四起；踏實外交卻斷了六個邦交國；說要發展產業，結果現在包括觀光旅遊等各行業哀鴻遍野，除了統獨爭議，一事無成，選舉結果還是會跟去年九合一選舉一樣。

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，蔡總統會善盡現任總統的責任，以國政優先，全力以赴做好各項施政，讓台灣在各方面都能不斷進步，讓人民過更好的生活，選戰部分則會按既有步調前進。

柯文哲指出，總統大選目前看來還是回到藍綠對決的局勢，更凸顯民眾黨主張國會三黨不過半的重要性，目前民進黨在國會過半，執政毫無顧忌、人事浮濫酬庸、選前太多利多政策，完全沒有財政紀律。

郭台銘昨晚宣布不參與連署總統大選，台北市長柯文哲上午接受媒體聯訪，表示尊重與理解。 記者林俊良／攝影 分享 facebook