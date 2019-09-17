火線評論2020／郭柯不選 三個何去何從

2019-09-17 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李光儀



鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參選，2020總統大選繞了一大圈，又回到藍綠對決格局也讓政治板塊在選戰中留下一大塊空白，將是下一波選戰觀察的重點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

郭粉、柯粉、第三勢力動向 成觀察重點

鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參選，台北市長柯文哲猝不及防，也來不及登記參選。2020總統大選繞了一大圈，又回到藍綠對決格局。但因為郭、柯兩人的不加入戰局，讓政治板塊在選戰中留下一大塊空白。這塊空白何去何從，將是下一波選戰觀察的重點。

郭台銘系出藍營，先前動作讓國民黨陷入分裂危機。但郭台銘不選，不代表國民黨的危機解除，聚在郭旗下的藍營反韓勢力是否會歸隊、轉投韓國瑜，恐怕有很大疑義。畢竟近期民調裡，藍綠對決情勢下，韓都是大幅落後蔡英文總統。在此情勢下，郭台銘和郭粉的動向很關鍵。

其次，是柯文哲及其代表的白色力量，郭台銘不選後，頓失母雞，台灣民眾黨要靠母雞帶小雞爭取國會關鍵少數，宣告幻滅。柯文哲今天表示不會登記連署，但是否與其他政黨結合，則是「another story」，等於又埋下伏筆。柯文哲和柯粉何去何從，又是另一個問號。

第三個何去何從，是更廣義的「第三勢力」，這當中有王金平，有時代力量等諸多小綠，還有親民黨等。從政治光譜看，這些小黨和政治勢力橫跨藍綠，不太可能擰成一股繩；但如果「討厭藍綠」成為總統選戰的主旋律之一，那麼如果藍綠白之外，有人能填補這塊空白，就相對得利。對藍綠而言，則相對失分。

綜合上述，對民進黨而言，最好情況是只有藍綠兩組人馬對決，因為畢竟在現行情勢下，蔡英文對決韓國瑜的領先幅度，甚至高於三強鼎立，加上行政優勢，蔡英文已站在制高點。

對國民黨來說，身處全面劣勢，情況卻複雜得多。要勝選，首要之務是設法接收郭台銘代表的「反韓藍營」力量，甚至最好能讓郭台銘歸隊。其次，是期待柯文哲參選，或者喜樂島提名的呂秀蓮連署過關，由於這兩人出身綠營，其參選若成為另一股「討厭藍綠的第三勢力的出口」，對綠營影響將大於藍營。