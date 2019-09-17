副手難覓勝算不大 郭台銘宣布不參選

2019-09-17 00:05 台灣醒報 記者章文╱台北報導



經過兩個月的天人交戰，鴻海董事長郭台銘決定不參選2020年總統了。他在登記前夕發表聲明指出，他不是因為任何人的勸說與影響，而是再三思考之後，希望社會能回歸理性思考與政策層面的討論，於是決定不參與2020連署競選總統。一般認為，郭台銘是估計勝算不大，加以副手難覓，決定退選，讓藍營上下鬆了一口氣。

郭台銘在聲明稿中說，「人生充滿著各種大大小小的決定。有些決定很容易，有些決定很困難。我一直在思考：什麼是真正的承擔？一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？」

放下才能拉回

他說：「我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？」

郭台銘強調，「不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。」

仍願為國效力

他特別向期盼他出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

郭台銘說，「不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。」他也說，「我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在」。

學者：功敗垂成

學者評論指出，從郭的大動作退黨，以及到處招兵買馬來看，郭董參選的意願很高，只是卡在柯文哲至今仍不願當他副手，以致無法做成決定；此外郭的競選團隊招募的過程也不順利，仍然缺乏替他運籌帷幄的幕僚，加上國民黨卡得很緊，導致郭董伸展不開。

師大政研所教授曲兆祥也認為，如果郭台銘沒有要參選的話，就不會一步一步的布局，只不過外在環境似乎也會對郭董身家造成一定影響，這部分是郭遲遲無法決定，以至於宣布不參選的原因之一。

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