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選2020？ 柯：怎麼來得及？ 我選就是偷襲珍珠港

2019-09-17 00:56聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

柯文哲昨晚被問到如果郭台銘最後決定不選，是否會投入二○二○時直言，「怎麼來得及？...
柯文哲昨晚被問到如果郭台銘最後決定不選，是否會投入二○二○時直言，「怎麼來得及？」 記者余承翰／攝影
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今天是中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，柯文哲昨晚接東森新聞專訪，被問到如果郭台銘最後決定不選，自己是否會投入二○二○時直言，「怎麼來得及？那我們就很認真的準備民眾黨立委選舉。」

二○二○總統大選激烈，外界關注的鴻海集團創辦人郭台銘是否會宣布參選，若不參選，台北市長柯文哲是否會投入戰局。柯文哲昨晚接受東森新聞專訪時直言，那我們就很認真準備民眾黨的立委選舉。

主持人追問，所以這是否意味無論如何，都不會加入戰局？柯文哲說，開玩笑，不選要早點講，總不能現在才去找副手，準備資料，現在怎麼來得及，而且明天下午五點過了就沒有了，根本就沒有辦法選啊。

柯文哲說，自己是蠻理智的人，不會犯山本五十六的錯，明明日本就打不贏美國，你還偷襲珍珠港，「我選二○二○就是偷襲珍珠港」。

另柯文哲籌組的台灣民眾黨採網路招募黨員，官網前晚上線，一小時內即吸引一千五百人上線申請，不料隨後出現網站流量異常，有駭客惡意且不斷重複輸入他人手機，甚至還有內政部官員收到民眾黨的黨員申請認證簡訊，逼得民眾黨只能緊急關閉網頁。柯文哲說，「開張第一天就被駭客幹掉」，當然要報警處理。

2020選舉柯文哲台灣民眾黨郭台銘
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