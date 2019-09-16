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郭台銘脫黨瓜分藍票源？泛藍僑胞：對韓國瑜影響不大

2019-09-16 16:06世界日報 記者李榮／灣區報導

鴻海創辦人郭台銘脫離國民黨，有可能獨立參選2020年總統。 圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘脫離國民黨，有可能獨立參選2020年總統。 圖／聯合報系資料照片
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鴻海創辦人郭台銘脫離國民黨，有可能獨立參選2020年總統。中國國民黨美西直一分部韓國瑜後援會總幹事沈慧認為，郭台銘參選瓜分藍營選票力道有限，估計影響不大，「我跟你講，韓粉為什麼很恐怖？因為韓國瑜有力量，韓粉是不會動搖的。」

她指出，郭台銘還沒有確定要選，但脈絡都在預料之中。從郭台銘到國民黨領榮譽狀開始，就看出他有角逐總統大位的企圖。後來初選輸了韓國瑜，郭非常不服氣，「他大概在想，我怎麼可能會輸給韓國瑜？」

沈慧說，郭台銘或許企業經營得很好，但不見得就能當個好總統；另一方面，藍營基層主要還是支持韓國瑜，「郭家軍比韓家軍動搖的機會大的多。韓國瑜要的不是錢、不是權，是真正要為民眾做事！大家都感受到。」

國民黨員陳松也認為，郭台銘退黨後很可能出來參選，「不然面子掛不住嘛。」郭台銘若真的參選，相信一定會傷到國民黨的原來選票，「我建議國民黨什麼都不要講，不要去罵郭台銘，自己團結就好，堅定去支持韓國瑜。大家打電話拉票，除總統以外，立院也要拿下過半，才有辦法制衡民進黨。」

國民黨的支持者汪昌泰也說，郭台銘脫黨後很有可能出來選總統，郭台銘的攪局，除分散票源以外，更會傷害國民黨的形象，讓外界認為國民黨不團結；尤其民進黨表面上已經整合，泛藍的分裂更要不得。

他表示，郭台銘硬是要參選，真的會贏就算了；沒有勝算又頻頻釋放訊息、跟台北市長柯文哲利益結合，讓泛藍選民很生氣。

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