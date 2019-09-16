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館長預測2020藍營局勢 直批「韓國瑜一人毀全黨」

2019-09-16 14:59聯合新聞網 綜合報導

館長陳之漢。圖／取自館長Youtube頻道
館長陳之漢。圖／取自館長Youtube頻道
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鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2020總統大選一直是近來政壇焦點，他在9月12日宣布退出國民黨，親自寫下退黨聲明「無法繼續與國民黨並肩作戰，感到惆悵，但我正在做一件翻轉中華民國命運的大事」，消息一出震撼許多人，館長陳之漢則在直播中連說3次「我一點都不意外」。

館長在直播中表示，「自從郭台銘在國民黨初選輸給韓國瑜後，我就認為他一定會退黨，出來競爭2020總統大選」。館長在直播開始時先強調「我不支持任何人，只是單純評論時事」。

首先，提到郭台銘被批評是權貴他覺得「不公平」，他表示，根據他與郭台銘幕僚先前談話內容得知，「10幾年來，國民黨每次缺錢，都跟郭台銘要錢，郭台銘也每次都幫忙，直到出現另一個選擇蔡衍明」，他無法認同國民黨過河拆橋作風直批「缺錢叫郭董，現在罵權貴」，更力挺郭台銘脫黨「一點都不過分」。

館長提到目前國民黨只剩下一個人，就是新北市市長侯友宜，除了表示兩人有私交，也爆料「侯友宜已經3個月沒回家、沒跟家裡人說話了 」，上任到現在十分辛苦，反觀目前國民黨提名的總統候選人韓國瑜，「2018年一人救全黨，2019一人毀全黨」，最後館長更大膽預測「國民黨2020只會更慘」。

2020選舉國民黨郭台銘韓國瑜侯友宜陳之漢蔡衍明館長
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