藍分裂危機再現 吳敦義：最後努力 勇於面對

國民黨主席吳敦義被問到如何挽回鴻海創辦人郭台銘，強調不能多講。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘退黨，國民黨分裂危機再現。黨主席吳敦義昨表示，還是希望再溝通，但如最後確定要面對這種狀況（分裂），「當然就是勇於面對」。前主席洪秀柱也說，不到最後關頭絕不放棄，很多事可能會峰迴路轉，要釋出最大善意去挽回。

國民黨昨天舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，前總統馬英九、前主席吳伯雄、總統參選人韓國瑜，以及多位黨內各縣市立委參選人、藍營縣市長均到場。

對於郭台銘退黨一事，媒體追問「還能怎麼再溝通？」吳敦義說，總是盡最後努力、總是要有線索去溝通。至於是不是已經找到郭台銘、是否願意對話？吳敦義表示，這些他不能多講，因為面對這種狀況，總是以和為貴。但吳敦義說，如果最後要面對這種狀況，「那當然就是勇於面對，人生本來就是這樣子。」

洪秀柱受訪時也說，不到最後也不知道會是什麼狀況，很多事情可能會峰迴路轉，國民黨要釋出最大的誠意，還是要繼續去等、或去挽回。

對於國民黨近日開始砲轟郭台銘。洪秀柱認為，她是不以為然的，哪怕人家是帶著氣發表一篇聲明，也要檢討國民黨是不是像人家說的那樣，是不是還有很多改革的路要走，「這個我們自己要反省」。

洪秀柱說，這時候雖然心中有氣，講出來的話不是很好聽，但國民黨不要太在意，也不必去回應這種不太好聽的話。