親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
中共代理人修法
政治
軍事
綜合

世籃賽／西班牙20分大勝阿根廷 全勝摘隊史第2冠

少子化海嘯！全台39所國小僅1人入學 10校新生掛蛋

郭台銘是否參選？ 黑暗兵法羅生門

2019-09-15 21:09台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

圖說：郭台銘還沒有宣布正式參選總統，這有沒有可能是郭董的「黑暗兵法」？（phot...
圖說：郭台銘還沒有宣布正式參選總統，這有沒有可能是郭董的「黑暗兵法」？（photo by 郭台銘臉書）
分享
郭台銘雖然退出國民黨，但還沒有宣布正式參選總統，這有沒有可能是郭董的「黑暗兵法」？本報訪問台師大政治研究所教授曲兆祥及中山大學政治研究所教授廖達琪，曲兆祥認為郭台銘不會濫賭人格，參選的機會相對大；廖達琪則認為郭台銘信用不佳、參選機會小，且參選與否都對韓國瑜有利。

PTT流傳一種「黑暗兵法」最黑心的版本：郭台銘會在完成連署後，到最後登記時刻才宣布退選，為國民黨成功地臥底。即便柯文哲屆時可以跟親民黨或時代力量合作，達成最後關頭由政黨推薦參選的備案，但如此一來，「母雞」柯P也勢必陣腳大亂，郭台銘則是用自己的信譽換取柯文哲的難堪。

曲兆祥：40%不藍不綠

台師大政治研究所教授曲兆祥回應黑暗兵法一說，關於郭台銘是否會臨陣倒戈退選，認為這純粹是揣測、流言，也可能是有心人士操弄的選舉手法，像郭台銘這樣2、3千億身家的人，有必要賭上他一生的榮譽嗎？炒作這類話題的人可能不太聰明。至於郭柯王三人合作有多少真心，才是值得討論的真議題。

如果柯粉沒人可投，會有3種選擇：投小英、投韓、或不投票，目前看來還是小英會得利。曲認為郭台銘會宣布參選，不是16日就是17日，因為不馬上領表可以增加戲劇效果，選的機率大於不選的機率。是否郭台銘吸淺藍、柯文哲吸淺綠？這是過去看台灣政治的思維，過去曾經有90%的選民非藍即綠，如今已經有40%的選民不藍也不綠。

廖達琪：3腳督韓有利

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，郭台銘「背叛」柯文哲的可能性不能排除，當然雙方是因利益而結合，其實也談不上背不背叛。郭台銘過去在商場就不是以守信用著稱，參選或退選都還是會以勝算為考量。

廖達琪說，郭台銘是個精明的商人，凡事求勝、好勝心太強，但退黨參選的正當性不足。如果當臥底將柯文哲一軍，也要考慮是否把自己的江湖信用敗光，此外宣布參選還要考量副手，問題不是只牽涉自己一人而已。郭台銘參選的機率，在宣布退黨之後是下降了，民進黨也想鋪天蓋地逼退他。這時柯文哲要考慮挺身而出，對蔡英文的威脅更大。

廖達琪說，郭台銘的政治性格還是像商人，財大氣粗的強悍，缺乏政治家該有的涵養與服務精神，初選時對韓國瑜的嚷嚷喊話更是公私不分，原有一手好牌結果沒有打好。

【更多精采內容，詳見

2020選舉郭台銘
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台商嗆「郭董不代表拚經濟」 要大家別迷信

2019-09-15 21:42

申請連署截止日將至 郭台銘幕僚：仍未獲指令

2019-09-15 20:34

國民黨砲轟郭台銘 洪秀柱不以為然：我們自己要反省

2019-09-15 17:26

參選舉棋不定？ 郭台銘壓力難想像

2019-09-15 21:10

韓國瑜說當選高雄辦公 蔡英文：早就天天跟高雄在一起

2019-09-15 17:54

蔡英文參拜港口慈濟宮細數政績 再給我4年讓台灣脫胎換骨

2019-09-15 17:44

郭台銘退黨 吳敦義：以和為貴、盡最後努力溝通

2019-09-15 17:09

謝龍介罕見稱讚賴清德 「蔡賴配」還是有機會

2019-09-15 16:49

柯文哲批兩岸關係弄僵 蔡英文：他講話沒意義

2019-09-15 15:31

高雄宮廟參拜 蔡英文：明年長照2.0預算上看400億元

2019-09-15 15:29

民進黨33周年黨慶擴大造勢 928封街辦台灣派對

2019-09-15 14:17

要選嗎？郭營：郭台銘還在政治與良心間掙扎

2019-09-15 13:43

柯營盼：郭柯扮公母雞拉抬選情

2019-09-15 13:42

蔡英文副手成謎 綠委：蔡賴配還是大家心中選項

2019-09-15 13:41

要蔡英文專心國政 柯文哲：比我花在市政時間少

2019-09-15 13:38

三腳督倒數／郭台銘副手將亮牌 韓蔡還不急

2019-09-15 13:33

郭台銘參選倒數 柯營：郭柯扮公母雞拉選情

2019-09-15 13:22

郭參選蔡英文躺著當選？ 謝龍介：觀察重點是這個

2019-09-15 13:07

藍營還在亂 民進黨蔡英文副手找誰不急

2019-09-15 12:06

柯文哲拜浩天宮 司儀念韓國瑜「台灣安全 人民有錢」舊稿

2019-09-15 11:59

韓國瑜台中連跑21間宮廟 柯文哲：是我不會這樣排

2019-09-15 11:01

新聞眼／中台灣民意擺向哪邊？藍綠白都搶

2019-09-15 00:38

柯文哲：藍把容易贏的棋 下到都亂掉了

2019-09-15 00:34

韓朱配？朱只喊團結「總不至於罵完馬又來罵朱」

2019-09-15 00:29

蔡「社群之夜」惹議 舒米恩不出席了

2019-09-15 00:18

郭辦：郭台銘絕沒說過「教訓韓國瑜」

2019-09-15 00:17

柯文哲批蔡英文弄僵兩岸 府：請專心市政

2019-09-15 00:08

決戰「搖擺州」 藍綠搶攻中台灣票倉

2019-09-15 00:04

「拜廟」交火 韓強攻中台灣 與蔡隔空互批

2019-09-14 23:57

拜廟被韓國瑜酸 蔡英文回嗆：好像大家都在做一樣的事

2019-09-14 19:02

小英到台南鹽水護庇宮展現超人氣 她開心喊出這句話

2019-09-14 16:48

韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇

2019-09-10 12:57

2020選舉大混戰 聯合新聞網選舉專題帶你掌握所有趨勢

2019-09-05 11:00

柯P批首長PK公文高低 蘇貞昌：不是個人作秀或權位爭奪

2019-09-01 11:31

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34
看更多

熱門文章

國軍同性婚禮來了 空軍男男戀人10月拔頭籌

2019-09-15 16:45

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

2019-09-15 17:15

「綠色法官」案外案 王世堅判賠施明德10年還沒賠清

2019-09-14 23:38

影／游錫堃：促台美建交 川蔡任內可能性較高

2019-09-15 07:54

韓國瑜台中狂掃21宮 鐵粉四叉貓整整跟了12宮

2019-09-14 23:00

馬英九韓國瑜同台互動熱絡 擁抱展現團結

2019-09-15 16:13

傳林佳新到台中選立委 「最強菜農」挑戰蔡其昌

2019-09-15 12:25

台美合作！ 我新海巡旗艦採美傳奇級艦設計 明年服役

2019-09-15 11:44

影╱韓國瑜不只和馬英九相擁 還貼心做了這件事

2019-09-15 16:49

呂秀蓮臉書千字文開砲 批私菸案是國恥

2019-09-15 14:05

郭參選蔡英文躺著當選？ 謝龍介：觀察重點是這個

2019-09-15 13:07

文創難做！ 花創慘賠8年閉門掙扎

2019-09-15 00:24

韓營嗆wecare高雄是反韓團體 大港開場爭議五問尹立

2019-09-15 08:25

未掛韓國瑜合體競選照？ 國民黨立委選將說原因

2019-09-14 22:47

洪秀柱虧韓國瑜講話讓人提心吊膽 但又「聽得很爽」

2019-09-15 17:48

最強農民vs最強立委 林佳新表態願戰蔡其昌

2019-09-15 17:45

申請連署截止日將至 郭台銘幕僚：仍未獲指令

2019-09-15 20:34

國民黨砲轟郭台銘 洪秀柱不以為然：我們自己要反省

2019-09-15 17:26

影／老喊韓國瑜快來告 賴坤成開心秀傳票：讓法院認證

2019-09-15 12:02

陸委會駐港代表無法上任 空缺近15個月 史上最長

2019-09-15 13:36

影／蔡英文談現今高雄 「陳菊帶大的小孩被騙走」

2019-09-15 20:01

阿扁要開班授課！ 打破台中監獄提出的四不原則

2019-09-15 12:08

苗栗最後泰雅文面國寶 柯菊蘭97歲辭世

2019-09-15 01:05

安倍內閣改組 唐鳳意外成日本網民焦點

2019-09-15 11:40

韓國瑜台中連跑21間宮廟 柯文哲：是我不會這樣排

2019-09-15 11:01

馬韓破冰後再同台 藍大咖齊聚上演大團結

2019-09-15 13:44

「我們是一體的」 韓國瑜籲台商明年全力動員回台投票

2019-09-15 17:08

柯文哲批兩岸關係弄僵 蔡英文：他講話沒意義

2019-09-15 15:31

要選嗎？郭營：郭台銘還在政治與良心間掙扎

2019-09-15 13:43

列民眾黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

如何挽留郭台銘？ 吳敦義：我不能多講

2019-09-15 15:02

決戰「搖擺州」 藍綠搶攻中台灣票倉

2019-09-15 00:04

柯文哲拜浩天宮 司儀念韓國瑜「台灣安全 人民有錢」舊稿

2019-09-15 11:59

柯文哲：民眾黨區域立委提名 名單確定後公布

2019-09-15 11:15

陳水扁想到凱校授課 再槓中監：何嘗不是職能治療？

2019-09-15 19:14

香港工作簽卡關 文化部駐港機構主任懸缺10個月

2019-09-15 09:10

台版傳奇級海巡艦 明年下水服役

2019-09-15 13:33

台商關切「中共代理人」 姚人多連說三次放心

2019-09-14 23:44

謝龍介罕見稱讚賴清德 「蔡賴配」還是有機會

2019-09-15 16:49

韓國瑜：老百姓過得太苦還害怕未來 呼籲下架民進黨

2019-09-14 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top