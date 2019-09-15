郭台銘是否參選？ 黑暗兵法羅生門

2019-09-15 21:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



圖說：郭台銘還沒有宣布正式參選總統，這有沒有可能是郭董的「黑暗兵法」？（photo by 郭台銘臉書） 分享 facebook 郭台銘雖然退出國民黨，但還沒有宣布正式參選總統，這有沒有可能是郭董的「黑暗兵法」？本報訪問台師大政治研究所教授曲兆祥及中山大學政治研究所教授廖達琪，曲兆祥認為郭台銘不會濫賭人格，參選的機會相對大；廖達琪則認為郭台銘信用不佳、參選機會小，且參選與否都對韓國瑜有利。

PTT流傳一種「黑暗兵法」最黑心的版本：郭台銘會在完成連署後，到最後登記時刻才宣布退選，為國民黨成功地臥底。即便柯文哲屆時可以跟親民黨或時代力量合作，達成最後關頭由政黨推薦參選的備案，但如此一來，「母雞」柯P也勢必陣腳大亂，郭台銘則是用自己的信譽換取柯文哲的難堪。

曲兆祥：40%不藍不綠

台師大政治研究所教授曲兆祥回應黑暗兵法一說，關於郭台銘是否會臨陣倒戈退選，認為這純粹是揣測、流言，也可能是有心人士操弄的選舉手法，像郭台銘這樣2、3千億身家的人，有必要賭上他一生的榮譽嗎？炒作這類話題的人可能不太聰明。至於郭柯王三人合作有多少真心，才是值得討論的真議題。

如果柯粉沒人可投，會有3種選擇：投小英、投韓、或不投票，目前看來還是小英會得利。曲認為郭台銘會宣布參選，不是16日就是17日，因為不馬上領表可以增加戲劇效果，選的機率大於不選的機率。是否郭台銘吸淺藍、柯文哲吸淺綠？這是過去看台灣政治的思維，過去曾經有90%的選民非藍即綠，如今已經有40%的選民不藍也不綠。

廖達琪：3腳督韓有利

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，郭台銘「背叛」柯文哲的可能性不能排除，當然雙方是因利益而結合，其實也談不上背不背叛。郭台銘過去在商場就不是以守信用著稱，參選或退選都還是會以勝算為考量。

廖達琪說，郭台銘是個精明的商人，凡事求勝、好勝心太強，但退黨參選的正當性不足。如果當臥底將柯文哲一軍，也要考慮是否把自己的江湖信用敗光，此外宣布參選還要考量副手，問題不是只牽涉自己一人而已。郭台銘參選的機率，在宣布退黨之後是下降了，民進黨也想鋪天蓋地逼退他。這時柯文哲要考慮挺身而出，對蔡英文的威脅更大。

廖達琪說，郭台銘的政治性格還是像商人，財大氣粗的強悍，缺乏政治家該有的涵養與服務精神，初選時對韓國瑜的嚷嚷喊話更是公私不分，原有一手好牌結果沒有打好。

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