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參選舉棋不定？ 郭台銘壓力難想像

2019-09-15 21:10台灣醒報 記者張元融╱台北報導

師大政研所教授曲兆祥，郭台銘須承擔「國內政治、國外勢力、黨內恩恩怨怨與個人因素」...
師大政研所教授曲兆祥，郭台銘須承擔「國內政治、國外勢力、黨內恩恩怨怨與個人因素」的糾結拉扯，「他承受的壓力難以想像。」。（photo by郭台銘臉書）
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針對鴻海創辦人郭台銘為何遲遲不宣布參選，且不把話說死而保留模糊空間的原因是「仍在猶豫要不要選？」學者曲兆祥認為，郭須承擔「國內政治、國外勢力、黨內恩恩怨怨與個人因素」的糾結拉扯，「他承受的壓力難以想像。」學者劉兆隆則認為，郭董選定了，遲未宣布的原因是在保留議價空間。

郭受多重力量拉扯

郭台銘辦公室13日釋出中秋影片，只見郭董輕鬆剝柚子說，中秋連假不會去中選會，意即還在考慮是否參選總統，或者已決定參選但刻意拖延到最後一刻不把話「說死」。

針對郭董至今仍未表明動向，師大政研所教授曲兆祥認為，郭最終會選的機率高，但現下仍舉棋不定的原因是，背後有太多「國內政治、國外勢力加上個人因素、私人恩怨」的力量拉扯。

比方說，這兩天見諸於媒體的「與郭交好的馬英九去找郭，且馬哽咽」新聞、與「郭董說第一次輔選就獻給阿標（顏清標）」等恩恩怨怨。但曲兆祥也說，「私人間的小恩小怨並不會影響郭董對大局的思考、對人生的整體規劃。」

對郭董個人而言，除了來自國內的影響力外，也承受著來自外國勢力的影響。比如，曾有未證實的外電報導「川普透過朋友，打電話請郭去白宮一趟」；近期傳出，北京對鴻海企業旗下的富智康查稅，動輒上百億美金的資產受中共壓制；「郭董承受的內外壓力難以想像。」曲兆祥說。

還在排列人選

「郭董是精明的商人，他的任何決策都是來自商業考量。」彰師大公事系副教授劉兆隆則認為，郭董所有的決策都會經過商業的合理計算，考量的是「有沒有獲利的空間」。他指出，郭還在利用經濟優勢尋找「最好的人選排列組合」，包括副總統的人選和結盟的人選，以及緊隨其後的政策論述。

郭正尋找新論述

從選舉論述來看，「跳脫藍綠，新的第三空間思維的論述。」曲兆祥認為，郭董在4月前屬於不懂政治的「政治素人」，長年對台灣發展的總體論述屬於「國民黨式的藍色思維」；而若是不代表國民黨參選，自然得做出行銷學上的「市場區隔」，以新的產品說服消費者（選民）「為何要棄老牌、買新牌？」也就是說，郭勢必要走出第三空間的政治勢力。

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