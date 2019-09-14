郭台銘退黨 苦苓斷言「他不會出來選」網友打臉
鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，聲明表示自己無法繼續與國民黨並肩作戰，知道正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事，而眾人關心的是他是否出來選總統，對此幕僚蔡沁瑜只說9月17日前會給答案，而作家苦苓則看到郭台銘聲明「關鍵之處」，斷言他不會出來選，但這個說法卻遭到網友打臉。
郭台銘對於是否參選總統仍沒有確定答案，苦苓12日在節目《鄭知道了》分析郭台銘的行為和心態，大膽斷言他不會出來選這屆總統，理由是如果他真的要選「不會這麼草率叫幕僚出來宣布脫黨，他應該正式發宣告。」並認為先宣布分手國民黨，反而會失去藍營與中間選民的選票，「所以你應該讓國民黨來開除你」。
苦苓13日也在臉書寫道8點要問郭台銘，最後一點表示(郭台銘)起手式的第一招就漏洞百出、自打嘴巴，「你覺得自己這個總統還選得下去嗎？懸崖勒馬、急流勇退，現在還來得及，你要不要再認真、理智的考慮一下？」
但網友對苦苓的預言卻不買單「苦苓根本不是一個作家，而是王祿仔仙級的預言家，而其預言又從來沒有準過。就當他刷刷存在感好了。」、「真是白癡，不選幹嘛退黨。」但也有人認為「人民要下架無良貪腐的政黨，決心不容小覷，郭不懂民心、不懂人情義理，人民是不會買單的！」也有人表示「不認為他會參選，只是要出口怨氣，但他如真的想不開要選，那下半輩子可能都在痛苦之中追悔。」
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