郭台銘退黨 苦苓斷言「他不會出來選」網友打臉

2019-09-14 09:46 聯合新聞網 綜合報導



苦苓。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，聲明表示自己無法繼續與國民黨並肩作戰，知道正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事，而眾人關心的是他是否出來選總統，對此幕僚蔡沁瑜只說9月17日前會給答案，而作家苦苓則看到郭台銘聲明「關鍵之處」，斷言他不會出來選，但這個說法卻遭到網友打臉。

郭台銘對於是否參選總統仍沒有確定答案，苦苓12日在節目《鄭知道了》分析郭台銘的行為和心態，大膽斷言他不會出來選這屆總統，理由是如果他真的要選「不會這麼草率叫幕僚出來宣布脫黨，他應該正式發宣告。」並認為先宣布分手國民黨，反而會失去藍營與中間選民的選票，「所以你應該讓國民黨來開除你」。

苦苓13日也在臉書寫道8點要問郭台銘，最後一點表示(郭台銘)起手式的第一招就漏洞百出、自打嘴巴，「你覺得自己這個總統還選得下去嗎？懸崖勒馬、急流勇退，現在還來得及，你要不要再認真、理智的考慮一下？」