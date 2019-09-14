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郭台銘退黨 苦苓斷言「他不會出來選」網友打臉

2019-09-14 09:46聯合新聞網 綜合報導

苦苓。圖／聯合報系資料照
苦苓。圖／聯合報系資料照
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鴻海創辦人郭台銘退出國民黨聲明表示自己無法繼續與國民黨並肩作戰，知道正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事，而眾人關心的是他是否出來選總統，對此幕僚蔡沁瑜只說9月17日前會給答案，而作家苦苓則看到郭台銘聲明「關鍵之處」，斷言他不會出來選，但這個說法卻遭到網友打臉。

郭台銘對於是否參選總統仍沒有確定答案，苦苓12日在節目《鄭知道了》分析郭台銘的行為和心態，大膽斷言他不會出來選這屆總統，理由是如果他真的要選「不會這麼草率叫幕僚出來宣布脫黨，他應該正式發宣告。」並認為先宣布分手國民黨，反而會失去藍營與中間選民的選票，「所以你應該讓國民黨來開除你」。

苦苓13日也在臉書寫道8點要問郭台銘，最後一點表示(郭台銘)起手式的第一招就漏洞百出、自打嘴巴，「你覺得自己這個總統還選得下去嗎？懸崖勒馬、急流勇退，現在還來得及，你要不要再認真、理智的考慮一下？」

但網友對苦苓的預言卻不買單「苦苓根本不是一個作家，而是王祿仔仙級的預言家，而其預言又從來沒有準過。就當他刷刷存在感好了。」、「真是白癡，不選幹嘛退黨。」但也有人認為「人民要下架無良貪腐的政黨，決心不容小覷，郭不懂民心、不懂人情義理，人民是不會買單的！」也有人表示「不認為他會參選，只是要出口怨氣，但他如真的想不開要選，那下半輩子可能都在痛苦之中追悔。」

鴻海集團創辦人郭台銘，宣布退出國民黨。 圖／聯合報系資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘，宣布退出國民黨。 圖／聯合報系資料照片
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2020選舉郭台銘蔡沁瑜國民黨
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