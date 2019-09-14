推黃國昌選總統？ 時力意在逼民進黨上談判桌

2019-09-14 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



時代力量近來風波不斷，與民進黨針對明年大選的整合也陷入僵局。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨與時力針對明年大選的整合陷入僵局，雙方更在多個區域立委選區各自推出人選強碰，合作空間看似愈來愈小。時力近日拋出擬推立委黃國昌參選總統，但黨內知情人士表示，參選不分區立委是黃國昌最保守、也最可能的策略，參選總統之議是黨中央為了給民進黨壓力，逼上談判桌的策略。

時力黨內人士表示，上回雙方主席幕僚會前會，其實氣氛不錯，但或許因為蔡英文總統民調處於穩定領先狀況，民進黨近來對於綠營整合態度較不積極；若要時力總統支持蔡也沒問題，但要循序漸進，若有誠意，相信時力提出的「改革護台」很快就能和民進黨的「抗中保台」聯盟匯流。

至於擬推黃國昌選總統，另位黨內人士表示，時力經過前陣子的風雨，早已元氣大傷，黨中央深知目前所具備的能量，若投入大選，根本不足以起到「攪局」的效果；拋出提名黃國昌的議題，一方面是對目前已成為多數的「自主派」支持者有交代，另一方面則希望藉由黨內最強人選出馬的消息，給民進黨造成相當程度壓力，取得更好的談判籌碼。

儘管時力為避免被外界認為這是在與民進黨談條件，前天已表示未來兩黨互動將暫時排除總統選舉層次的議題，但知情人士表示，等到郭台銘確定參選後，「三腳督」局面將為民調帶來新變化，蔡能否依然穩定領先仍是未知數，屆時感受到壓力的民進黨，將有更多與時力坐下來談的可能。現階段做好能做的準備，取得談判最佳位置，「用時間換取空間」是時力當前的最佳策略。