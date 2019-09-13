郭台銘加入戰局韓國瑜竟逆轉勝？ 趙少康分析民調

2019-09-13 09:53 聯合新聞網 綜合報導



2020總統大選可能出現韓國瑜（左起）、蔡英文、郭台銘三腳督的狀況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘昨天（12日）宣布退出國民黨，為2020大選再掀波瀾。根據TVBS所做的最新民調顯示，郭台銘加入戰局形成「三腳督」的局面後，韓國瑜的支持度竟然從逆轉小贏蔡英文2個百分點。「少康戰情室」主持人趙少康就在節目中分析表示，因為郭台銘拉到蔡英文的票，比拉到韓國瑜的票多，才會出現這種情形。

趙少康說，TVBS在韓國瑜9月8日造勢後隔天做了民調，若韓國瑜和蔡英文兩人對決，韓蔡的支持度分別為42%比49%，韓國瑜的支持度有止住不再往下掉，顯見造勢有了成效。但如果郭柯聯盟加入的話，情況竟然大大轉變，韓國瑜支持度居然變成第一名34%，蔡英文32%，郭柯聯盟25%。

趙少康分析表示沒有郭台銘的話，韓國瑜輸蔡英文7、8個百分點，有了郭柯聯盟加入，韓國瑜小贏蔡英文2個百分點，從交叉分析來看，郭柯聯盟拉到蔡英文的票比拉到韓國瑜的票還多。原本蔡韓是49%比42%，但變成「三腳督」後，蔡英文有17個百分點跑掉，而韓國瑜只有8個百分點跑掉，所以趙少康建議國民黨要有個大戰略思考，「就像如果我跟你賭博，我一定輸，當然翻桌重新來過，再加一咖進來看能不能改運」。