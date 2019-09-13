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新聞眼／大老聯名 郭退黨的最後稻草

2019-09-13 00:23聯合報 本報記者王寓中

國民黨卅一位大老昨天聯名刊登廣告，對鴻海創辦人郭台銘發出最後呼籲。 記者胡經周／...
國民黨卅一位大老昨天聯名刊登廣告，對鴻海創辦人郭台銘發出最後呼籲。 記者胡經周／攝影
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鴻海創辦人郭台銘昨天發表聲明宣布退黨，不在幕僚預期中，國民黨前主席連戰等三十一位大老聯名的廣告，是引爆郭台銘長期不滿情緒的「最後稻草」，且郭台銘從大老聲明及連署名單中，徹底看透政治的無情及人性，讓他終於發出「金剛之怒」。郭也在聲明中，表達他在大怒之後，對馬、對國民黨的不捨之情。

郭台銘是在前天晚上得知大老將聯名刊登廣告，經過一夜的情緒波動，昨天一早七點將核心幕僚全找來，說出決定退黨的心裡話，最後在幕僚協助下，完成退黨聲明。

知情人士表示，郭最感慨的是，聯名大老中有好幾位之前還不斷向他說韓國瑜如何如何，要郭一定要參選救國民黨和國家，有人甚至告訴他，不要急於做決定，因為韓國瑜民調一直掉，如果韓選不下去，郭要做好接替上場的準備，「換瑜」、「郭上」的備案說法，從來不是「傳說」。

郭親口向核心幕僚說，馬英九是在九月五日下午四、五點和他會面，不是馬「請見」，是郭主動打電話給馬希望聽聽馬對他若參選及大局的看法，但是沒想到馬來了以後，全程都在苦口婆心勸他「不要選」。

據郭親口轉述，馬講到最後不是哽咽，也不只掉淚，是「聲淚俱下」，馬向郭說，他一家三代都忠黨愛國，「燒成灰也是國民黨」，談到韓國瑜和國民黨的大選，馬直說，「就算韓國瑜選不贏也要支持他」；郭叫馬不要去九月八日韓的新北造勢，馬說不行，他一定要去，最後馬在造勢場被韓粉噓，郭看了向幕僚直言，他真替馬感到不值，既然如此，「就由我來教訓韓國瑜！」

雖然郭的策士認為，郭就算退黨，也不要對黨有針對性的謾罵、指責甚或攻擊，應將參選總統的格局拉高，但不逢場作戲，直來直往的郭，仍將他對這些大老的不滿，一個一個點名掀底並批判。

2020選舉韓國瑜國民黨郭台銘連戰馬英九民調
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