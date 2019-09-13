大老廣告 連戰主導 等郭到最後一刻

2019-09-13 00:22 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



郭台銘昨天宣布退黨，「百年老店」國民黨又將面臨分裂危機。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

國民黨卅一位大老聯名登廣告向鴻海創辦人郭台銘喊話，主導的是前主席連戰，黨主席吳敦義和黨中央全力協助。為了促成國民黨總統參選人韓國瑜與郭台銘團結合作，連戰到最後一刻都在「等」郭台銘，但也做好最壞準備。

除了連戰，前總統馬英九也做出最後努力，馬前總統辦公室昨天證實，馬英九上周曾經當面勸郭台銘，應該要以團結大局為重。

據了解，在大老登廣告做出最後聲明前，馬英九上周親自出面，與郭台銘深談一個多小時，當面力勸郭台銘要以大局為重，為國民黨大選團結，千萬不能退黨參選，講到黨和國家，馬英九情緒激動到哽咽「流淚」。

為了避免國民黨分裂，連戰除了親自出面整合韓國瑜和立法院前院長王金平的恩怨，甚至要親自安排韓國瑜和王金平單獨會面，促成「韓王配」。

除了整合王，與郭台銘有極深淵源的連戰，一個月前也曾與郭台銘會面，親口向想參選總統的郭台銘說：「要三思、三思、再三思」。

面對郭參選意願不減反增，過去這段時間，與連、郭都有管道的企業界人士不斷居間，傳遞連戰要見郭台銘的訊息，但連戰一直「等不到」郭，期間甚至由連勝文出面，透過管道安排見了郭台銘，連勝文傳達希望安排韓國瑜與郭台銘會面化解心結，但也沒有得到郭的回應。

傳說的「中秋起義」在即，連戰一個星期前決定要發聯合聲明，向郭台銘做出最後呼籲。連戰辦公室出面主導，聲明稿由連戰親自定稿，連辦和黨中央分頭找大老連署，馬英九是由黨中央出面在最近兩天內完成聯名。

據了解，連戰的聯名登廣告動作，事前並未告知韓國瑜陣營，連署大老中各個系統都有，連辦和黨中央也形同是在向郭台銘發出最後通牒，雖然連辦仍對郭不參選保有最後希望，但廣告一出，也等於告訴郭台銘不要再想參選後分裂國民黨，藍營已歸隊，對郭「完封」。