中選會不採電子連署 18日公告正確格式

2019-09-13 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



中選會主委李進勇（左）昨天張貼第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉公告。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

避免亂象 明年增1346投開票所

中選會昨發布第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉公告，明年選舉人數推估為一九三四萬七六人，其中，沒有投過票的首投族有卅一萬八千多人，將第一次選舉總統及立委的首投族有一一八萬多人。

為避免去年九合一大選合併公投的投票亂象再現，明年選舉將增設一三四六個投開票所，總數達一萬七二三二個，每一投開票所平均容納人數從一千五百降至一千二百人，並動員廿二萬名以上選務人員，以確保投票順利舉行。

鴻海創辦人郭台銘昨宣布退黨，預料將投入總統選舉。外傳有郭台銘支持者希望利用ＡＰＰ為郭進行電子連署。中選會主委李進勇表示，選舉是非常嚴肅的工作，相關連署文件均須遵守法律規範，而正確格式要到九月十八日才會正式交付給被連署人。

11月13日前確定參選資格

被詢及事前連署、用電腦列印出來的連署書所完成的連署是否算數？李進勇表示，九月十八日會發給被連署人連署名冊與切結書的格式，被連署人可以自行印製，從九月十九日到十一月二日，共有四十五天的時間，會在直轄市與各縣市選舉委員會受理提出連署的書件；十一月十三日前會公告被連署人可否取得候選人資格，「這一系列的規定都非常清楚」，也相信大家都能遵守法令的規定，進行一場公平的選舉。

李進勇指出，明年總統及立委選舉將在一月十一日星期六舉行，投票時間為上午八點到下午四點，同一組總統副總統候選人的選舉經費最高金額為四億三○二九萬七千元。民眾共可投三張選票，包括一張總統副總統選票、一張區域及原住民立委選票及一張政黨票。