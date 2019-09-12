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郭台銘退黨 黃昭順直言難過：藍軍要團結 防鷸蚌相爭

2019-09-12 12:12聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，國民黨立委黃昭順直言「滿難過的」，可能郭台銘對黨的系統不夠了解；面對明年大選，就是籲請藍軍一定要團結，一定要以「下架蔡英文」為目標，避免「鷸蚌相爭，漁翁得利」的局面。

黃昭順表示，昨天看到郭台銘把戴了很久的國旗帽換下，就覺得不對勁了，那是郭戴很久的帽子，連到美國都戴去，但沒有想到郭會退黨，中華民國是無可取代；郭過去對國民黨有很多特別的支持，還記得郭拿到榮譽黨員證時高興的樣子，如今宣布退出國民黨，她覺得滿難過的，可能是郭對黨的系統不夠了解。

郭台銘在退黨聲明中批評國民黨「很多百年世襲的中常委」，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前。

黃昭順說，郭不要用這種方式指責別人，每一個人在這塊土地上都要捫心自問為這塊土地做了什麼，每一個職務都是人生的過程，每一個位子都有其能發揮的功能與理想，如果郭覺得哪些人做得不夠，可以點名出來，相信大家會深自反省。

郭台銘退出國民黨後，參選明年總統的機率更高。黃昭順認為，這時就是呼籲藍軍一定要團結，要抓穩「讓蔡英文下架」的目標，如果不團結，發生鷸蚌相爭、漁翁得利的情況就不好。

國民黨籍立委黃昭順對郭台銘退出國民黨，直言「滿難過的」。圖／聯合報資料照
國民黨籍立委黃昭順對郭台銘退出國民黨，直言「滿難過的」。圖／聯合報資料照
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