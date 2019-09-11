郭台銘攤牌若違紀 國民黨鍘刀準備好了

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統在即，今早將與台北市長柯文哲合體到新竹城隍廟參拜，展現合作決心。國民黨基層焦慮，有議員要求黨中央開除郭黨籍，黨主席吳敦義昨天強調，違紀競選就處分，最嚴重的處置就是撤銷黨籍或開除黨籍。

郭柯王幕僚同赴中選會

郭柯王三方幕僚昨天同赴中選會了解總統登記及連署事宜，台北市政府顧問蔡壁如表示，如果郭台銘參選總統，柯文哲願意當競選總幹事。據了解，郭台銘準備登記領表，依規定十三日至十七日受理總統被連署人的登記領表，最快十九日起跑，力拚廿八萬連署門檻。蔡壁如也說，若登記日期落在連假，並不影響「中秋起義」的進行。

國民黨主席吳敦義（左）與黨籍總統參選人韓國瑜（右）昨晚出席國民黨「2020勝選」活動，吳敦義強調，「只有韓國瑜能夠代表國民黨」。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

吳：只有韓能代表國民黨

國民黨台北市黨部昨晚舉行國民黨二○二○勝選及台北市里長服務促進會授證典禮，吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜同台。吳敦義強調，韓國瑜出線，是經過非常公開、公正的全民調，且在全代會全數通過，「只有韓國瑜同志能夠代表國民黨」，一定要贏得明年一月十一日的總統大選。

至於郭台銘參選的「黨紀」問題，國民黨中央態度明確，只要郭台銘有違紀參選總統的事實，就會開除黨籍，且不會等郭先退黨，一定會搶在郭退黨前開鍘 ；換言之，只要郭有宣布參選的事實認定，黨紀處分程序就會立即展開。

藍基層憂心拖下去更失血

郭台銘準備參選總統，動作頻頻，基層憂心藍營分裂，認為再拖下去，國民黨失血將更嚴重，最後不僅總統大選，連立委選舉都會被拖垮。台北市議員張斯綱日前率先開砲呼籲黨中央，一旦郭台銘宣布領表、脫黨競選，應開除郭黨籍，鞏固民心。

據了解，支持者幫王金平的連署接近卅五萬份，郭台銘如果同意合作，都可轉成為郭的助力，但郭台銘對如何合作一直舉棋不定，就連柯文哲是否當競選總幹事、王金平是否任競選主委或其他角色，至今都沒有定案。由於角色功能被邊緣化，王金平極可能會退出柯郭王的合作組合，但仍將堅持走自己的參選路。