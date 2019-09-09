六縣市過半選民不支持蔡英文連任 失業率、低薪問題是主因

2019-09-09 15:59 聯合新聞網 文章提供／遠見



蔡英文總統。聯合報系記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 再過四個月，台灣人民將選出心目中理想的新任總統，蔡政府能否順利連任，備受外界關注。但蔡政府引以為傲的基本工資年年調漲政策，卻有高達56.9％的民眾不領情，直指此舉無法改善失業率及低薪問題。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今（6日）公佈「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」，對於總統蔡英文執政以來的整體施政，高達五成民眾給予負面評價，正面評價為42.9％，不願表態僅7.1％。

國家智庫策略研究組副召集人黃心華表示，負面評價勝過正面評價代表蔡政府執政「負債化」，接下來進入2020年總統大選，民眾要睜大眼睛來檢視。

當詢問「明年總統選舉是否支持蔡英文連任？」不願意支持的有45.5％，高過願意支持的38.1％。從年齡層來看，年輕族群偏向力挺蔡英文，20至29歲願意支持比例高達55.9％，反觀50至59歲的族群最不支持，比例為53.7％。

年輕人看似支持蔡英文，但國民黨籍台北市議員游淑慧卻有不不同解讀，主因20至29歲年齡層支持民進黨的比例僅20.8％，那剩下的35.1％呢？她認為，年輕人的政黨認同度轉移到時代力量跟台灣民眾黨，若台北市長柯文者表態參選，蔡英文的支持度就會下降。

如以縣市居民來看，雲嘉南支持蔡英文連任的最高為45.9％，中彰投為41.8％，幾乎與不支持度一致（41.7％），反觀其他縣市不支持都度高過支持度，其中，最不支持的是桃竹苗、宜花東，分別都高達51.3％。

56.9％民眾認同基本工資調漲無法解決失業率、低薪問題

蔡英文上任以來，連續4年調漲基本工資，月薪累積調幅逾18％、時薪累計調幅超過二成，明年起月薪調整為2萬3800元、時薪提高至158元，勞動部推估，本國勞工將有136.71萬人受惠。

勞動部也於日前表示，近年基本工資屬「溫和式調整」，台灣基本工資調高後，並未造成邊際勞工失業，從整體環境來看，失業率下降、平均薪資成長。

但有學者反駁，年年調薪並無助台灣整體經濟表現，過去幾年GDP成長幅度不到3％，加上眼前景氣環境不穩，看似為勞工爭取加薪權，若中小企業採取省錢之道，傷害的依舊是勞工，當勞工需求減少，失業率恐怕會上升。

根據這次調查，「是否認同學者指出基本工資調整無法改善失業率與低薪」的問題，有高達56.9％的民眾認同這樣的說法，明顯高於不認同比例（29％）。最特別的是，這一題不分政黨傾向、男女性別、年齡層，都一致認同提高基本工資無助於解決低薪問題。

國民黨籍新北市議員唐慧琳指出，調高基本工資不論年齡層都對學者的質疑表示認同，尤其在20至29歲尚未擔負養家責任的年輕族群，認同度來到49％，那背負養家重責的40至49歲族群，認同度更高達70.6％，居各年齡層之冠。

從政黨傾向分析來看，國民黨認同有62.6％，連民進黨也有47.8％，勝過不認同的38.1％。唐慧琳直指，調高基本工資無濟於事，這是台灣社會的共識。

私菸案調查懲處、台灣主權爭議，超過五成民眾不滿意

時代力量立委黃國昌於7月爆料，前總統府侍衛室少校吳宗憲趁著蔡英文出訪中美洲友邦期間，透過華航訂購9000多條免稅煙，意圖藉由禮遇通關夾帶入境，造成英國廣播公司（BBC）、美國彭博新聞（Bloomberg）等國際媒體報導，堪稱丟臉丟到國外去。

雖然私菸案已於8月底偵結，依違反《貪汙治罪條例》、《稅捐稽徵法》等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎等13人。不過，起訴名單中有4名是華航員工，引起社會譁然。

國家政策研究基金會調查，「是否滿意蔡政府對國安人員走私案一案的調查過程和相關人員處罰方式？」不滿意高達53.5％，滿意僅有22.9％，未表態則是23.6％。

黃心華認為，這件事最要命的地方就是出了事情找基層人員來頂罪，像吳宗憲受人託買，但他只買1條，結果他的罪最重。此外，走私叫做「超買」，貨品叫做「擅自移動」，黃心華諷刺這是「政治文創」。

此外，新課綱甫上路，通過審查的南一版高中歷史第一冊課本第142頁描述「台灣主權未定論」之詞，引起各界譁然。無獨有偶，龍騰版戰後台灣歸屬的內容，也受社會討論。

針對「台灣主權未定論」的觀點，不認同比例有50.6％，認同僅26.6％。至於今年9月就要正式執行的108年新教育課綱，沒信心的達到43％，有信心僅15.4％。

黃心華批評，世界上大多數國家對主權與統治問題都講求人民團結，很少有國家政府在教材裡，不斷掏空自己的主權，質疑自己的統治正當性。

超過五成民眾支持反送中，六成民眾認為中華民國不會變成香港

至於香港反送中運動，有高達54.5％的民眾支持，不支持比例有25.3％。但，當反送中運動擴大，造成機場關閉、交通受阻、街頭暴動等狀況，支持比例則降至42.5％，不支持比例提高到43.4％。

國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷表示，在合理合法的前題下，台灣民眾支持香港民眾追求自由民主，更希望是以理性的方式代替暴力的對抗。

香港反送中運動發生至今，有一句口號是「今日香港、明日台灣」，不認同這種說法的有47.2％，認同比例為44.2％。另外，針對「香港歸屬大陸，台灣屬於中華民國，因此中華民國不會變成香港」的說法，認同比例甚至高達60％，遠遠超過不認同比例（28.5％）。

洪孟楷認為，任何政黨都不應利用香港反送中取得政治利益，若真的要實際行動支持反送中，《難民法》或《兩岸人民關係條例》就要有具體行動，不是一味的喊政治口號。

（作者／江星翰 本文出自2019.09.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）