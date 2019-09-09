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聯合報民調／蔡英文、郭台銘、韓國瑜 三強鼎立

2019-09-09 00:43聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

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二○二○總統大選可能形成三腳督局面。本報最新總統選情調查發現，若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，蔡英文總統以三成三支持度暫居領先，郭和國民黨總統參選人韓國瑜支持度分別為二成七及二成六，三強鼎立，差距有限；誰能勝出仍是未定之數。

若台北市長柯文哲參選，蔡支持度降至三成一，韓和柯各獲二成八及二成七支持；一成四都不支持或未決定。

蔡這一個多月來聲勢上揚

若為藍綠對決，蔡英文總統以四成四支持度領先，國民黨總統參選人韓國瑜支持度三成三，相較於七月底的調查雙方戰成平手，蔡這一個多月聲勢快速上揚。不過，一旦郭或柯文哲加入戰局，總統大選會成為三強鼎立局面

本報七月底選情調查，在藍綠對決的局面下，韓和蔡各獲三成二支持，雙方不分軒輊。時隔一個多月，選情丕變，蔡的支持度大幅增加十二個百分點，韓的支持度維持在三成三，變化不大。目前，蔡領先韓的幅度達十一個百分點。

二成二選民支持意向未定

不想投蔡也不屬意韓的選民維持在一成四左右，未決定者則由二成降至百分之八，合計有二成二選民支持意向未定。

分析發現，蔡在四十歲以下年輕選民和六十歲以上年長選民的聲勢都有明顯增長。六十歲以上選民中，韓原本較居優勢，以三成八支持度領先蔡的二成一，如今蔡支持度上升到三成七，已和韓的三成九不相上下；四十歲以下選民，蔡支持度由四成二上升到五成六，領先韓的差距擴大為卅四個百分點。

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國民黨支持者七成二擁韓

從政黨傾向來看，蔡獲得逾九成民進黨支持者力挺，政黨凝聚力高於韓；國民黨支持者僅七成二擁護韓，一成四都不支持或未決定；至於中立選民，挺蔡比率由二成五上升到四成一，支持度超前韓的二成一。

分析票源流動方向，柯參選對蔡選情的衝擊高於韓，原本藍綠對決中挺蔡的支持者，有三成一會因為柯參選而轉向，挺韓支持者是一成七轉向支持柯。

郭參選韓、蔡支持者轉向

一旦郭參選，原本藍綠對決挺韓支持者，二成二會在郭參選後轉向；蔡也會因為郭參選流失二成七選票，影響也不小。

這次調查於九月五日至七日晚間進行，成功訪問一千一百一十九位成年民眾，另二百三十二人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

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