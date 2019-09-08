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鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

2019-09-08 13:42聯合報 記者林新輝╱報導

稍有年紀的政治記者都知道老王與阿標的關係。這份關係可能是兩人特別投緣，當然也有政治利害與共。

老王曾這樣形容阿標，阿標剛到立法院，問政成績只得60分；後來認真學習，三年後成績進步到90分，阿標是民眾眼裡的人間活菩薩。

阿標也投桃報李，在議場永遠是第一個以肉身保護院長。在國民黨主席選舉、人事同意權案、重大法案，只要老王需要，阿標所屬的無盟就相挺。

老王與阿標是政治盟友，也是交陪的老友。

王金平曾到台中找顏清標開直播主水餃造勢。本報資料照片
王金平曾到台中找顏清標開直播主水餃造勢。本報資料照片
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阿標因花酒案入獄，立委棒子交給兒子傳承。老王帶著三十幾個立委到台中站台。阿標兒子雖有派系支持，卻沒父親的霸氣。老王站台，拉著阿標兒子手「我們要把顏寬恒帶回立法院」。

幾年前立院為幫首長特別費解套，提案修會計法增訂99條之一，因為條文夾帶民代，引起社會嘩然。外界質疑老王暗助阿標脫身，是謂「顏清標條款」。

事隔多年，阿標因為力挺韓國瑜，並要老王以大局為重，阿標在聲明稿中主動還原這段修法過程

聲明稿中說，幾年前立法院要修法解決特別費爭議，他身為協商代表，王金平承諾法律終將對民代涉及類似事件的法律責任，有所補救，他就簽字放行，化解政壇與學界的一場大災難。雖然事後民代未納入特別費除罪範圍，他因此蒙受牢獄之災，卻從未怪罪王金平，若論情義，他自信絕無愧對王金平之處。

這分聲明，形同割袍。

時間再推更早一點。劉松藩是國會全面改選後的首任立院院長，而當年「劉王配」與「施蔡配」之爭，劉松藩以一票之差險勝。政局變化快速，國民黨內鬥，讓劉松藩在立法院長連任之路上枝節橫生，王金平爭位架勢已足，劉松藩以兄弟之情呼喚王金平讓位。

任何年代，政治只論實力，不說兄弟，只顧現實，不談情義。

政治一向如此，9分實力，1分情義。阿標挺韓捨王，要老王以大局為重，也是形勢所然。老王都說阿標是人間活菩薩，也「以人各有志」回了阿標的聲明。看似淡然，卻也事實。

至於情義，政治人物都不顧了，政治記者寫人物還是儘量少用，只是政治炎涼，仍有些許感慨。

立法院前院長王金平由鎮瀾宮董事長顏清標陪同參拜大甲媽。記者游振昇／攝影
立法院前院長王金平由鎮瀾宮董事長顏清標陪同參拜大甲媽。記者游振昇／攝影
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2020選舉韓國瑜王金平顏清標
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