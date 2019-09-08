大紐約地區蔡英文後援會成立 葉宜津授旗

2019-09-08 12:12 世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導



「2020大紐約蔡英文後援會」成立，立委葉宜津到場演講並授旗。 記者賴蕙榆╱攝影 分享 facebook

為支持蔡英文2020總統競選，台灣會館創辦人及首任理事長陳隆豐日前聯合紐約台灣商會、大紐約區台灣同鄉會等社團宣布「2020大紐約蔡英文後援會」成立，後援會將在明年1月大選前積極造勢，同時協助僑胞返台投票。

「2020大紐約蔡英文後援會」6日晚在法拉盛舉行成立大會，由陳隆豐擔任主席團主席，台灣會館理事長方秀蓉、台灣商會會長江明信等七人擔任主席團副主席；會上，過境紐約的台灣立法委員葉宜津也受邀到場演講與授旗，表示每位僑胞的選票都很重要，「總統大選的選情直到開票前最後一刻都充滿變數」，希望民眾珍惜投票權、積極返台投票。

陳隆豐表示，「許多人質疑蔡英文政府執政三年來的政績，然而一項政策、成績被成功推行或被認同，並非短短數年便可一蹴可幾」，希望人民再給蔡英文四年時間，助她連任、拚出更好的成績。

對於計畫回台投票的紐約僑胞，僑委會此前提醒，護照過期者可持護照申請書、舊護照、兩張彩色相片、身分證等文件至駐紐約台北經濟文化辦事處辦理護照換發，地址是曼哈頓東42街1號；有意提交成為「海外選舉人」的「除籍僑民」，可在12日(周四)到11月22日(周五)間的每周一、三、五，下午2時至4時間，到台灣會館辦理選舉權登記，地址是北方大道137-44號。