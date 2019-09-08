國民黨議員：郭台銘若參選 籲中央開除黨籍

2019-09-08 12:11 世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導



國民黨駐美東支部7日邀請郭昀光(左一)及張斯綱(左二)到場演講催票。 記者賴蕙榆／攝影 分享 facebook

國民黨駐美東支部7日在法拉盛舉辦「2020年中華民國總統大選選情座談會」，邀請中國國民黨主席辦公室海外暨國際事務部主任郭昀光及台灣台北市議員張斯綱介紹選情；張斯綱表示，目前韓國瑜民調落後蔡英文，郭台銘是否加入選戰及網路黑函將有很大影響，「一旦郭台銘17日宣布領表、脫黨競選，將要求黨部開除他黨籍，鞏固民心」。

張斯綱表示，目前郭台銘有意脫黨參選，便讓支持者、尤其是中間選民產生猶豫，瓜分藍營選票可能性，「這將嚴重影響獲得國民黨內初選、代表黨內參選2020年總統選舉的韓國瑜選情」；他也說，黨內自開啟總統大選黨內初選後，「第二名」就沒有出走的正當性，稱17日郭台銘若宣布領表、加入當前選戰，便是背叛國民黨、背棄民主制度。

張斯綱說，「屆時將要求黨部開除郭台銘黨籍，以利黨內部更佳團結一致，也讓選民全心支持國民黨、支持韓國瑜」

針對韓國瑜民調目前落後蔡英文，張斯綱也分析，日前韓國瑜出席美國商會演講，使用中英夾雜的「晶晶體」不僅引起網友嘲笑外，更有人以「40分鐘的演講只撐了4分鐘」涵括當晚閉門演說，影射韓國瑜演講缺乏深度內容，「這起事件在網路延燒數周，造成不少選民懷疑總統候選人的深度」。

他也強調，自己當日全程於場內聆講，表示韓國瑜在回應商會成員詢問香港當前情形時，分析香港過往擁有繁榮面貌，是有廉潔的公務員，以及香港人民享有言論自由和法治所致，「一國兩制明顯出了問題，才導致香港成為今日的局面」。