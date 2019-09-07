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止不住的退讚潮！柯文哲臉書跌破200萬 新一代社群王是她

2019-09-07 14:49聯合新聞網 網路溫度計提供

蔡英文的社群呈現爆炸性的成長，對比現階段各媒體的民調走勢，蔡英文持續領先，柯文哲...
蔡英文的社群呈現爆炸性的成長，對比現階段各媒體的民調走勢，蔡英文持續領先，柯文哲的臉書粉絲跌破200萬大關後，國內政治人物中唯一一位粉絲數量超過200萬的政治人物，就只剩下蔡英文。柯文哲早已不是網路聲量王，連最懂操作社群的政治人物封號也將被迎頭趕上。報系資料照
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柯文哲宣布組黨後，臉書開始出現退讚潮，在部分粉絲團操作和柯文哲不斷失言的狀況下，12萬粉絲直接蒸發，7日更跌破200萬！柯文哲過去引以為傲的網路實力還存在嗎？

台北市長柯文哲8月宣布組黨之後，就引發綠營支持者的不滿，透過網路串連發起「退讚」運動。雖然柯文哲彷彿「撿到槍」開始無差別攻擊，柯文哲粉專的粉絲數，從8月1日的212萬持續下滑，才1個多月的時間，已經面臨200萬粉絲保衛戰，7日正式跌破200萬 !

為了維持聲量，柯文哲最近的言詞越來越辛辣、越來越無厘頭，5日柯受訪時才提到「林志玲已經嫁人懷孕」，疑似曝光林志玲的隱私引爭議；6日雖然出面道歉，但又脫口而出「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發更大的爭議。

柯文哲的網路競爭力大不如前早有跡可循，去年大選期間的聲量被韓國瑜蓋過，今年「撿到原子彈」後，也沒挽回人氣，反而激怒不少綠營支持者，又引發新一波退讚潮。

image source：網路溫度計
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柯文哲臉書全面退讚是自爆還是被操作？

事實上柯文哲的組黨消息傳出後，就引發兩極評論，有不少支持者批評柯文哲已經違背當初「不會組黨」的初衷。更有前柯粉在臉書發起多項懺悔活動，包括像「改變柯文哲_從退讚開始」、「1450退讚柯文哲臉書」號召前柯粉退讚，還有粉絲團天天發布「退讚戰報」，再加上不少親綠意見領袖多次發文鼓吹「如果不退讚就等於認同柯文哲，會開始刪好友」。柯文哲自己的多次失言更宛如提油救火，讓12萬粉絲直接蒸發。

image source：網路溫度計
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仔細觀察八月過後柯文哲的臉書粉絲成長數，發現退讚活動開始時，每天下降的粉絲數並不明顯，不過到了「台灣民眾黨」創黨的8月6日當天，下降的粉絲數到達3787人。真正大幅度的退讚則是8月10日，柯文哲回應退讚活動時說：「1450總不能領了錢不做事啊，有時候被網軍攻擊，那也應該的」認為會退他讚的都是1450，結果當天就退了13147人。

退讚的最高峰，則是13、14、15日一連串爭議，包括柯文哲受訪時自爆旺中集團過去支持自己，但是自己太不聽話、跟郭王曖昧不明的關係讓泛綠支持者反彈、諷刺蔡英文寫臉書不能救國等。再加上某些意見領袖的「戰報」分享，光是這三天就掉了48271粉。因為退讚風波太劇烈，15日過後小牛柯昱安回歸經營社群，退讚趨緩，不過到９月初粉絲團人數依舊是負成長。

擷自柯文哲IG
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根據HOTINFLUENCER網站的資料顯示，柯文哲的IG追蹤者有70%以上是34歲以下的年輕族群，可說是柯的穩定支持者，不過從臉書的退讚活動延燒後，IG也開始有人退追蹤，從8月1日的99萬7千變為目前的98萬9千，代表連柯文哲原本的鐵粉族群，也有微幅的鬆動。但因柯文哲的IG發文頻率較少，整個8月只有4篇貼文，因此退追蹤趨勢較為緩慢。

image source：網路溫度計
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柯阿北力守LINE、YT粉

相較於臉書退讚潮和IG鐵粉族群，柯文哲YouTube的訂閱數，則是從8月17日才開始有退訂大於訂閱的情形。不過從整體數字來看，訂閱數是成長的，8月1日有44萬8274人，到9月5日變成為44萬9300人，小幅增加了1026個訂閱數。

Line的好友數則是沒有受到退讚潮的影響，從8月1日的366326人，到了9月5日變成37萬6711人，共成長了1萬385人。其中最明顯增加好友數的日子是8月8日，一次多了977的好友，當天同時有地震和颱風，民眾可能為了想第一時間接受到停班課訊息，加了柯文哲的Line。

image source：網路溫度計
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其實從數據中可以發現，跟臉書狂退讚情況相比，YouTube和Line官方帳號這種偏向個人屬性的社群平台，少了同溫層和同儕的壓力，因此在YouTube和Line官方帳號上，柯文哲的帳號並沒有退讚潮，反而有微幅增加的情況。不過柯文哲的網路實力確實不如以往，若之後郭台銘出來參選，柯文哲還能扛得住「空戰總司令」嗎？

韓國瑜在同溫層中打轉

政治人物的聲量王韓國瑜，近期負面爭議不斷，雖然每天創造不少話題，但是社群並未擴散，依舊是在韓粉的同溫層中，成長幅度不太顯著。

image source：網路溫度計
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韓國瑜的臉書從8月1日的78萬7565人，增加為9月6日的79萬2718人，增加了5153；YT訂閱數則從8月1日的5萬5235位訂閱者，到9月6日減少411人剩下5萬4824；Line的好友數則從58萬7075成長為59萬2532人，多了5457位好友；至於IG則是從8月1日的8萬3266人，增加為9月6日的8萬3638人，增加372人。

蔡英文社群能量爆發中

蔡英文的社群平台人數，反而有大幅度的成長。自從今年一月初蔡英文撿到槍回應「習五點」過後，除了積極經營臉書，近期更拓展到YouTube，不但和許多知名的YouTuber如阿滴、志祺七七、三原合作，還獨立拍攝不同型態的影片，其中一隻英語教學片《Hello～走出台灣訪問國際好友！外交英文知多少？》更有49萬次的觀看次數。

image source：網路溫度計
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從總訂閱數來看，蔡英文的臉書粉絲從8月1日的244萬1158人，到9月6日成長為245萬7306人，增加1萬6148人；另外蔡英文的YT訂閱數，則從8月1日的15萬2615人，成長為19萬9308人，訂閱數增加了4萬6693位；至於Line的好友數，則從8月1日的54萬5026位好友，增加為57萬3811位好友，成長了2萬8785人，成長8%；IG則從29萬8765人，增加為33萬2068人，成長超過11%。蔡英文的每個社群平台粉絲成長人數都破萬，其中又以YouTube的經營成效最為顯著。

image source：網路溫度計
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柯文哲網路實力減弱　蔡英文將成新社群王？

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