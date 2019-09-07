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郭台銘也與日本學者餐敘「準時就能賓主盡歡」

2019-09-07 00:29聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜引發「遲到」風波澄清之際，鴻海前董事長郭台銘昨晚也與日本該...
國民黨總統參選人韓國瑜引發「遲到」風波澄清之際，鴻海前董事長郭台銘昨晚也與日本該訪團晚餐（圖）。 圖／取自郭台銘臉書
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國民黨總統參選人韓國瑜昨天接見東京大學兩岸關係研究小組引發「遲到」風波，就在韓陣營急著澄清之際，鴻海前董事長郭台銘昨晚也與該訪團成員晚餐。針對訪團關切與中國大陸的關係，郭台銘表明立場說，了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸控制，他一向以來的立場是「非常堅定的中華民國派」，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

郭台銘的臉書貼文，還標上「台日友好誤會都可以迎刃而解」、「雙方都準時到達就能賓主盡歡」，反酸韓國瑜的意味濃厚。

針對日方關注他與中國大陸關係，郭台銘說明三點立場：首先，了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸官方控制，鴻海總公司一直都在台灣，對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地超過八十萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。

其次，郭台銘指出，從他與ＳＨＡＲＰ舉辦國際記者會仍同時懸掛中華民國與日本的國旗，就可以知道他一向以來的立場是非常堅定的中華民國派，而當時他完全沒有要選總統。

第三，鴻海早已全球化，包括日本都設有公司及生產基地，鴻海掌握大數據使得遷移生產的難度降低，他已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

訪團團長松田康博教授提出了對於擔任總統的問題，郭台銘指出，就算他不是總統，「過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道人生並不公平，錢只有用在對的地方才能發揮它的價值」。

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