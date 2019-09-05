「彼此信任度不高」吳郭會17日前恐無望

2019-09-05 23:46 聯合報 記者鄭媁／台北報導



郭台銘（左）、吳敦義（右）是否會面，郭幕僚說，彼此信任度不高，時間點不適合。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘是否參選總統，十七日前將揭曉。對於與國民黨主席吳敦義的「吳郭會」，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，初選埋下裂痕需要彌補，彼此信任度不高，時間點不適合。她也重申副手條件，郭台銘希望找個能夠互補的人選。

郭台銘遲遲不與吳敦義見面，蔡沁瑜昨接受「POP搶先爆」專訪時說，若公開見面，國民黨可能會要郭留在國民黨，郭可能反映初選不公平等，這都不好看；若是私下見面，兩人談好了，出去後各說各話怎麼辦？她認為，雙邊的互信基礎若堅強，中間人協調也不會這麼困難。

蔡沁瑜強調，郭台銘沒有要國民黨給什麼，若郭台銘要參選，會獨立參選，不會再回國民黨。

被問到吳郭會面，蔡沁瑜表示，初選過程的裂痕有待彌補，也需要黨中央多說明和解釋，雖然中間人的確有來溝通，心裡多少還是有尷尬、不舒服，要靠雙方智慧化解。

她也提到，「若真的要選，找副手都來不及了，怎麼有時間搞那些會面形式？」十七日是郭台銘決定是否參選期限，在此之前會給外界答覆，請大家多給他時間思考。

台北市長柯文哲接受專訪時透露，會思考「郭柯配」的可能性；但昨天他又說，「要選就自己選，不然就是台北市長幹到完」。蔡沁瑜表示，柯文哲這些想法，並未向郭陣營溝通，「郭台銘是政治素人，要找可以和他互補的人比較好」，郭在經濟圈歷練多年，尋找願意為台灣付出的人，應該不是難事。

至於互補條件，是指個性、性別或經歷？蔡沁瑜說她不清楚，郭台銘目前都是自行處理副手人選的事，只要是優秀人才，由各界推薦，都會納入考量。