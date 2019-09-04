2020總統大選運勢 詹惟中：韓欠整理、柯讓賢給郭最好

2019-09-04 16:50 聯合新聞網 綜合報導



2020選戰外界紛紛幫蔡英文、柯文哲、韓國瑜和郭台銘這4人做選情上的預估。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

2020總統大選近期都是外界關注的焦點，其中總統蔡英文、高雄市長韓國瑜已確定投入選戰，而台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘仍舊未表態參選，但外界已紛紛為4人做選情上的預估，對此，命理專家詹惟中就在命理節目上為蔡英文、韓國瑜和柯文哲做「測字占卜」，他表示韓國瑜目前局勢就是欠整理，而柯文哲目前運勢較好，但若是讓賢給郭台銘對他政治生涯的延續最好。

詹惟中在命理節目「命運好好玩」替3人做「測字占卜」，他請主持人何篤霖和郭靜純隨機在報紙上圈出3個字，而這3字分別代表蔡韓柯3人的運勢，蔡英文選到的是「半」字、韓國瑜是「整」字、柯文哲則是「些」字，他首先分析蔡英文運勢，詹惟中說「半」帶一個土，今年是豬年，水土剋，因此他覺得蔡英文仍在奮戰中且有很多阻礙，而半裡頭暗藏丁，丁又代表為火，像是私菸案也是一把火，他表示「如果蔡總統要發脾氣的話，要稍微壓抑一下。」最後詹惟中也點出半字裡頭有干戈的干，代表戰爭的意思，他認為這次的選戰是場險戰，對蔡英文來說是一場很艱苦的奮戰，但半字代表一半的意思，因此有一半的勝利，蔡英文仍有進步的空間，不過他也提醒蔡，不要出頭還是要慢慢地做，做到一半但仍須加油。

另外針對韓國瑜的「整」字，詹惟中說整字裡頭有束，束是束縛，代表他被綁得很緊，根本沒辦法動，進也不是退也不是，而整字裡的攵跟夕類似，所以他目前狀況腹背受敵，他所遭遇到的很多事好像是在夕陽的感覺，然後整裡面有一個向下的形狀，代表他的支持率有稍微下滑，但詹惟中也表示只要韓國瑜心態擺正仍有機會，他說「他最後只要心正，才能夠重新整理這個，也就是說他目前的局勢就是欠整理，」

對於柯文哲的運勢，詹惟中則說抽出來的「些」字裡有一個北和比，北方水、水水相生有貴人，而比暗藏2個匕首的匕，因此柯文哲要稍微注意這2把刀代表的人，而比字代表有人在跟他較勁比賽，而些字就是說有一些些地在成長，詹惟中認為柯文哲的字是三者中較好的，他說「因為他有北方水有所比較，不是被綁住，也不是所謂的被牽絆的意思。」最後他也表示如果柯文哲拉得到郭台銘會互相加分，另外詹惟中也說如果柯文哲讓賢給郭，會對他政治生涯的延續最好，他說「他如果讓賢給郭台銘，他高居高高在上，任滿8年無話可說，然後他政黨的一個資源，補選立委也會成為他自己在政治生涯的延續」