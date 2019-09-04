親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

2019-09-04 11:53聯合新聞網 綜合報導

據傳，郭台銘的美女幕僚劉宥彤先前受訪時無心的一句話，不小心得罪了曾馨瑩，因此「被...
據傳，郭台銘的美女幕僚劉宥彤先前受訪時無心的一句話，不小心得罪了曾馨瑩，因此「被放假2周」，工作也被團隊新人瓜分掉。圖片來源／聯合報系
分享

國民黨總統初選結束之後，郭台銘競選辦公室（簡稱郭辦）不斷延攬新人才，增強競選團隊戰力，讓外界猜測是為2020做準備。不過，初選時擔任團隊要角的永齡慈善基金會執行長劉宥彤，近來被柯文哲爆料「休假去了」，外傳她是因為受訪時一句發言，不慎得罪曾馨瑩，才遭到郭辦冷凍。

根據《鏡週刊》的報導，國民黨黨內初選期間，郭辦都是由劉宥彤負責對外聯繫，她同時也擔任網路小編，替郭台銘帶來不少網路聲量，頗受郭董器重。然而，郭董敗選之後，內部開始進行檢討，據傳劉宥彤也在被檢討的名單之中。

近日，柯文哲爆料「聽說劉宥彤跑了是不是，發line給她，就說去度假」，再加上，近期代表郭辦對外發言的大多為初選過後才加入團隊的蔡沁瑜與高虹安，讓外界不免猜疑劉宥彤是否遭冷凍，連職責都被逐漸瓜分掉。

知情人士透露，劉宥彤被冷凍不僅是因為敗選，她競選期間的強勢作風，得罪了很多挺郭的重要人士。此外，初選結束隔天，劉宥彤接受電台訪問時，被問到夫人對於敗選的反應，她脫口而出「夫人笑得燦爛的像朵花」，讓曾馨瑩相當不滿。

知情人士表示，「Amanda（劉宥彤）那句話等於告訴外界，夫人開心郭董落選，讓夫人超不高興」，剛好當時郭辦要擴編，透過李傑、周守訓的介紹，找來蔡沁瑜和高虹安擔任發言人，便順勢讓劉宥彤休假2周，將其邊緣化的意味相當濃厚。

針對此事，劉宥彤承認自己心直口快，說話不夠謹慎，「對！我失言了。當天的形容詞不好，讓外界感覺是貶抑。其實夫人（曾馨瑩）是很善良、真性情的，我承認沒有拿好分寸。」

2020選舉郭台銘曾馨瑩
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

立院龍頭換郭台銘團結挺藍？ 郭辦發言人：勿再消費郭

2019-09-04 11:56

柯文哲酸民進黨競選經費可怕 蔡英文暗諷「你不是名嘴」

2019-09-04 10:38

郭台銘邀辯論台灣未來 蔡英文：他應該做實質的事情

2019-09-04 10:35

打破藍綠惡鬥…郭喊拚經濟：鈔票沒顏色

2019-09-04 00:22

王金平：兩大黨不值得信任期待 民間才催生大聯盟

2019-09-04 12:09

民眾黨支持者能全移轉給郭台銘？ 柯文哲：哪有可能

2019-09-04 12:07

郭柯王合作熄火？ 郭辦：會想辦法再把火點燃一下

2019-09-04 12:04

劉宥彤遭「分權」？ 蔡沁瑜：我們沒時間宮鬥

2019-09-04 12:02

副手人選女性優先？郭王配？ 郭營：917前給答案

2019-09-04 11:42

批韓國瑜弄不清退撫基金績效 李逸洋：用心就能掌握

2019-09-04 11:36

【即時短評】國民黨的鬼月還沒過？

2019-09-04 10:23

宋楚瑜曾想找柯文哲接班 因柯組黨斷念頭

2019-09-04 00:39

時力點出青年困境 四問郭台銘籲說清楚

2019-09-03 21:05

2020選不選？ 柯文哲：我現在能量沒這麼強

2019-09-03 20:17

郭柯王823之後有聯絡？ 柯文哲：有遇過一次

2019-09-03 19:16

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

傳給郭台銘不分區第一名 國民黨否認

2019-09-03 17:42

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

吳敦義嚴斥密謀換瑜 「不重蹈換柱痛苦」

2019-09-03 14:38

韓國瑜嗆黨換瑜說 柯文哲諷：國民黨常腦袋進水呀

2019-09-03 14:36

火線評論2020／第三勢力結盟大戲已變拖棚

2019-09-03 14:23

親民黨幹部證實：宋曾想找柯文哲接班

2019-09-03 14:20

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

郭柯王+1？ 柯文哲幕僚：問題在宋楚瑜的兩岸立場

2019-09-03 13:01

郭台銘來嘉義「拔樁」？郭陣營：只是拜訪好友

2019-09-03 12:38

參選總統近了？郭台銘大談「我為什麼希望出來」

2019-09-03 12:00

總統大選縣市競總經費之戰 柯文哲譏卓榮泰快撤臉書

2019-09-03 11:52

否認派密使談換瑜 國民黨將告媒體加重毀謗

2019-09-03 11:33

影／「吳郭會」卡關 郝龍斌：不可能有備胎

2019-09-03 11:24

吳敦義：沒有換瑜計畫 不排除對放話者提告

2019-09-03 10:54

換瑜聲基層不安 基隆高喊「支持韓國瑜、絕不換瑜」

2019-09-03 10:49

影／郭台銘赴嘉義 參加鐵警李承翰入祀忠烈祠

2019-09-03 09:22

郭台銘赴嘉義 參加鐵警李承翰入祀忠烈祠儀式

2019-09-03 08:56

柯P批首長PK公文高低 蘇貞昌：不是個人作秀或權位爭奪

2019-09-01 11:31
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

陳明文300萬風波 前綠議員要告涉違洗錢防制法

2019-09-04 07:59

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍

2019-09-03 23:54

養出天然獨之後 蔡英文用這招收攏「藍領」軍心

2019-09-04 08:00

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

陳明文給兒300萬開珍奶店？他列疑點 指地點及金額都不對

2019-09-04 10:48

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

2019-09-04 09:00

高鐵上掉300萬現金…陳明文給兒子創業基金 為何不用匯款？

2019-09-04 00:36

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

2019-09-04 11:53

反擊綠委酸韓國瑜 孫大千：這四種人才要投蔡英文

2019-09-04 09:31

團結大會化解「換瑜」 韓國瑜大讚吳敦義：最辛苦主席

2019-09-03 21:18

韓國瑜新北造勢 侯友宜：我一定會去…市政行程

2019-09-04 10:58

「換瑜」傳言不斷？ 藍議員：國民黨可以去死了

2019-09-03 15:12

李乾龍爆他表態支持韓國瑜 侯友宜說3次「做該做的事」

2019-09-03 17:26

韓國瑜8日新北造勢會 黨部：侯友宜適當時間挺身而出

2019-09-03 17:02

【即時短評】軍人尊嚴無法建立 為什麼？

2019-09-03 23:24

潛艦國造台船中科院曾爆心結 海軍出面搞定了

2019-09-04 10:17

影／旗山溪洲地區綠到出汁 但這位蕉農仍挺韓

2019-09-03 15:51

高鐵撿到陳明文的300萬 黃暐瀚：惦惦看，慢慢就有一條線

2019-09-04 11:45

為何少穿軍服？ 爆料盛行 官兵怕「目標明顯」

2019-09-04 00:24

侯友宜：韓市長是認識的朋友 朋友間要非常信任

2019-09-03 17:43

台灣捐款WHO確定中止 外交部：100萬美元繳回國庫

2019-09-03 19:20

3個女人的戰爭！ 郭新政宣布參選高雄左楠區立委

2019-09-03 15:58

「學校沒老師嗎？」 李家同：人臉辨識點名 瑞典首罰

2019-09-03 21:56

陳明文300萬丟高鐵 王世堅笑：拿去索羅門救外交較妥當

2019-09-04 11:05

同框相挺…吳韓緊緊一抱 力破「換瑜說」

2019-09-04 00:14

蘇貞昌批郭台銘外行講內行話 批韓國瑜只有這幾帖藥方

2019-09-03 16:13

郭台銘參選助振興經濟 台中精機董事長：藍綠外另種選擇

2019-09-03 15:53

國民黨議員不敢參加郭台銘行程？嘉市黨部：沒有禁止

2019-09-03 13:44

2020選不選？ 柯文哲：我現在能量沒這麼強

2019-09-03 20:17

高潞再搬原住民身分擋箭 批時力除名決議是政治算計

2019-09-03 17:51

蔡政府要調老農津貼 扁批：一天增不到一個滷蛋的錢

2019-09-04 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top