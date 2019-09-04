週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

2019-09-04 11:53 聯合新聞網 綜合報導



據傳，郭台銘的美女幕僚劉宥彤先前受訪時無心的一句話，不小心得罪了曾馨瑩，因此「被放假2周」，工作也被團隊新人瓜分掉。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

國民黨總統初選結束之後，郭台銘競選辦公室（簡稱郭辦）不斷延攬新人才，增強競選團隊戰力，讓外界猜測是為2020做準備。不過，初選時擔任團隊要角的永齡慈善基金會執行長劉宥彤，近來被柯文哲爆料「休假去了」，外傳她是因為受訪時一句發言，不慎得罪曾馨瑩，才遭到郭辦冷凍。

根據《鏡週刊》的報導，國民黨黨內初選期間，郭辦都是由劉宥彤負責對外聯繫，她同時也擔任網路小編，替郭台銘帶來不少網路聲量，頗受郭董器重。然而，郭董敗選之後，內部開始進行檢討，據傳劉宥彤也在被檢討的名單之中。

近日，柯文哲爆料「聽說劉宥彤跑了是不是，發line給她，就說去度假」，再加上，近期代表郭辦對外發言的大多為初選過後才加入團隊的蔡沁瑜與高虹安，讓外界不免猜疑劉宥彤是否遭冷凍，連職責都被逐漸瓜分掉。

知情人士透露，劉宥彤被冷凍不僅是因為敗選，她競選期間的強勢作風，得罪了很多挺郭的重要人士。此外，初選結束隔天，劉宥彤接受電台訪問時，被問到夫人對於敗選的反應，她脫口而出「夫人笑得燦爛的像朵花」，讓曾馨瑩相當不滿。

知情人士表示，「Amanda（劉宥彤）那句話等於告訴外界，夫人開心郭董落選，讓夫人超不高興」，剛好當時郭辦要擴編，透過李傑、周守訓的介紹，找來蔡沁瑜和高虹安擔任發言人，便順勢讓劉宥彤休假2周，將其邊緣化的意味相當濃厚。

針對此事，劉宥彤承認自己心直口快，說話不夠謹慎，「對！我失言了。當天的形容詞不好，讓外界感覺是貶抑。其實夫人（曾馨瑩）是很善良、真性情的，我承認沒有拿好分寸。」