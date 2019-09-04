打破藍綠惡鬥…郭喊拚經濟：鈔票沒顏色

2019-09-04 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市報導



鴻海創辦人郭台銘（左）昨天拜會嘉義市副議長蘇澤峰（右）。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘準備獨立參選總統，他昨天在嘉義表示，他希望打破藍綠讓經濟發展起來，任何政黨若不能把台灣經濟搞好，就該輪流來做，全世界都一樣，誰經濟做得好就讓誰來做，「鈔票沒有顏色、經濟也不分黨派」。

「我今天為什麼希望出來？就是因為台灣經濟太弱了，停滯廿年。」郭台銘說，台灣的選舉太多，都是兩黨藍綠惡鬥，民進黨希望把國民黨打敗，國民黨希望取回政權，都沒有專注在人民的利益和如何建設台灣，民眾需要的是中道力量。

郭辦發言人蔡沁瑜說，郭台銘是中華民國最強外掛，心心念念想著如何為台灣好，郭說得很直接，台灣人民未來生活和發展都與選票和顏色沒關係。至於郭何時宣布參選二○二○？蔡沁瑜說，要說一句「Yes, I do」後面還有承擔與責任要思考，九月十七日前一定會有完整答覆。

對國民黨主席吳敦義指郭台銘參加初選，未來參選的社會觀感不佳；蔡沁瑜說，還沒發生的事，不多做評論，所以也談不上黨紀處分。至於親民黨傳出要將總統提名機會給郭台銘？蔡說，親民黨是很優質的政黨，歡迎治國理念一致的好朋友一起打拚，但郭若要參選，一定是獨立參選。

郭台銘昨天先到嘉義市忠烈祠參加鐵路警察李承翰入祀典禮，與主祭的嘉義市長黃敏惠同框，再前往嘉義市議會拜訪無黨籍副議長蘇澤峰，與多名議員茶敘；四名國民黨議員僅一人到場。婉拒到場的國民黨立委參選人傅大偉表示，全力支持國民黨總統參選人韓國瑜，競選總部也將與韓一同設立。

由於蘇澤峰是小英之友會顧問團團員，目前又值高雄市長韓國瑜民調下滑之際，被問到是否到嘉義市拔樁？郭台銘表示，此行主要了解一下嘉義市經濟、建設，嘉義市人才濟濟不缺人才，缺的是產業。蘇澤峰說，他父親與郭台銘早有交情，自己與郭董兒子郭守正國外遊學時相識，兩人會面僅就嘉義市經濟發展討論。