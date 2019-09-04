宋楚瑜曾想找柯文哲接班 因柯組黨斷念頭

台北市長柯文哲（左）昨天上午出席「台北市秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」，並慰問遺族。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

二○二○總統大選，郭柯王結盟勢力備受矚目。去年九合一大選與台北市長柯文哲密切合作的親民黨，外傳因柯組黨後，宋在黨內下令「去民眾黨的別回來」。親民黨組織部主任張碩文昨天證實，宋楚瑜確曾思考找柯文哲接班，後因柯文哲自行組黨而打消念頭，但仍不排除未來合作機會。

張碩文表示，宋楚瑜認為中間選民愈來愈大，以中華民國與台灣人民優先，推倒藍綠惡鬥，正是中間選民所期待，先前確實思考過找柯文哲接班，但因柯組台灣民眾黨，就給予祝福；但宋楚瑜與郭、柯、王都有同樣理念，不排除未來有合作機會，「秋後起義是個好時機」。

柯文哲日前表示，若鴻海創辦人郭台銘未登記參選總統，就剩下和宋楚瑜商量提名他，外傳柯的這番談話惹火宋楚瑜，讓宋有意辭去台北市政府顧問。

但張碩文表示，宋楚瑜跟柯文哲一直是好友，以宋的高度不會計較這個，組黨是每個人的權益，柯有自己的規畫是好事。至於柯文哲未告知要組黨，張也說，宋楚瑜與其他政黨、參選人在這半年間都沒有會晤過，更沒有要辭北市府顧問，政黨和市府是兩回事。

至於宋楚瑜對明年大選的想法，張碩文說，親民黨有一直在做獨立參選、或與其他政黨合作的幕僚準備，大家都持開放態度，每一個陣營都有這樣的期待。

而未來是否可能讓郭、柯用親民黨作為參選門票？張碩文則說，這會是創舉，至於不分區、區域席次則是各自爭取，這部分或許可以談，若大家都有共同理念與共識，是一個時機，可以坐下來談。

柯文哲昨天受訪表示，他今年只有剛過完年跟宋楚瑜見過一次面，後來很久沒見面，有些政壇前輩有空要多多講一下話。組黨是否有先告知宋楚瑜？柯文哲稱「沒有啦，我講了組黨是吃便當（決定），以後寫一篇創黨烏龍記」，並認為宋不太會辭去市府顧問一職。被問到橘白合作生變？柯僅說「不會不會，還好」。