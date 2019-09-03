郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19 聯合新聞網 綜合報導



鴻海創辦人郭台銘將在17日連署申請截止前宣布是否參選，而外界傳言的副手人選皆已見光死。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘決定獨立參選的跡象越來越明朗，外界也十分關心他的副手人選，近期曾傳出郭台銘有意找新北市長侯友宜的二哥侯明鋒擔任副手，但已遭到婉拒，而另一位外傳人選成大校長蘇慧貞也表示沒有被徵詢，外界的2位熱門人選可能皆已見光死，如今連署聲請截止日即將來臨，尋找副手成為郭辦的當務之急。

郭台銘曾表示將在17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統，如今期限即將來臨，過去郭曾表態高醫大附設醫院院長侯明鋒是不錯的副手人選，有意找他一起合作，但侯已在昨日出面婉拒，並表示會專注在教學研究上，而另一位熱門人選成大校長蘇慧貞也否認此事，並說無人向她徵詢，她也無心從政。

面對熱門的副手人選都已見光死，郭辦也將尋找副手視為參選的當務之急，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示「如果我們要參選的話，9月17日確實是一個期限，我們一定要把這件事（找副手）做好，如果要往參選方向規劃的話，這也是我們的當務之急」。

過去郭辦曾提出副手要為本省籍、出生南部或女性的條件，除了已經見光死的名單外，也有2位人士被前新北市長朱立倫視為副手熱門人選，資深媒體人沈春華和國民黨前主席鴻海獨董詹啟賢被朱立倫看好擔任副手，但沈春華先前已在朱立倫的直播中表示「我都不要，這麼多年以來，我真的還是志在媒體。」明確否定外界的傳言。