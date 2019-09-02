新聞眼／宣戰！郭台銘打蔡…邊緣化韓國瑜

2019-09-02 23:56 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 陳洛薇



郭台銘（左）對蔡英文下辯論戰帖，意在邊緣化人韓國瑜（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘參加國民黨總統初選落敗，現在將以「獨立參選人」姿態捲土重來，他近日連番砲轟蔡英文總統，昨天還下辯論戰帖，正式向爭取連任的蔡總統宣戰，凌厲攻勢看似對準現任總統，其實意在邊緣化國民黨總統參選人韓國瑜。

郭台銘陣營昨天否認操作「換瑜」，並強調就算國民黨那邊有任何變化，郭台銘也不會回到國民黨去代表國民黨參選，如果他要選，就是獨立參選。但近日「換瑜」聲不斷，甚至傳出國民黨主席吳敦義派人前往大陸國台辦「密謀換瑜」，耳語傳言、陰謀論四起，目的就是要以「換瑜」假象，製造國民黨內的紛亂。

從民調吹動風向，到換瑜耳語甚囂塵上，再向蔡下辯論戰帖，郭台銘尚未正式宣布參選總統，其實選戰模式早已全面啟動，郭董的攻勢鋪天蓋地而來，競選資源已全部投入，招招劍指韓國瑜。

隨著郭台銘加入戰局的腳步逼近，韓國瑜近來也轉守為攻，除了加速黨內整合、拉攏朱立倫，對郭台銘的態度也有明顯轉變，既對郭溫情喊話強調是一家人要並肩作戰，又暗酸郭「就算你存三億也改變不了政治」、還嘲諷「沒人敢黑郭，是因為他有三百個律師，好可怕！」

昔日稱兄道弟，如今上演同室操戈，郭、韓開戰，只差正式鳴槍了。