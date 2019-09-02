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韓批黨「若換瑜是腦袋進水」酸郭沒人敢黑他

2019-09-02 23:44聯合報 記者劉宛琳／台北報導

換瑜耳語不斷，國民黨總統參選人韓國瑜昨上火線，強調如果此事為真，黨中央腦袋進水。...
換瑜耳語不斷，國民黨總統參選人韓國瑜昨上火線，強調如果此事為真，黨中央腦袋進水。 記者蔡孟妤／攝影
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鴻海創辦人郭台銘宣布參選在即，「換瑜」傳聞又甚囂塵上。國民黨總統參選人韓國瑜昨親上火線在臉書直播斥責「換瑜」是假新聞，「如果此事為真，那國民黨中央黨部大概是腦袋進水、已經壞掉了。」

韓國瑜不滿黑韓一籮筐，還拿郭台銘為例，指沒人敢黑郭，是因為他有三百個律師，好可怕。

「換瑜」事件越演越烈，日前有媒體報導八月中國民黨主席吳敦義找前立委張顯耀私下拜會郭台銘，指出韓國瑜最後可能選不下去，盼郭台銘當國民黨的「備胎人選」，請他稍安勿躁，還指派張顯耀帶機密民調去大陸國台辦，溝通「換瑜」。

韓國瑜說，此消息只有兩種可能，第一，這是個假新聞，大家笑一笑、指責一下，要求各方提出說明就可以了；韓認為，畢竟吳敦義歷練幾十年，居然會派一個人到國台辦去溝通「換瑜」？他不相信；但如果是真的，「國民黨中央黨部大概腦袋進水了」，「腦袋已經壞掉了」。

韓國瑜指出，二○二○總統大選是台澎金馬兩千三百萬人民投票，大陸國台辦沒有投票權，國民黨怎麼可能派人去溝通？這不是腦袋壞掉了嗎？

此外，韓國瑜談到「黑韓產業鏈」，他指出，為什麼沒人敢黑蔡英文，因為她是總統，而且總統府動不動就提告；而為什麼也沒人敢黑郭台銘，「因為他有三百個律師，好可怕！」韓國瑜又說，為什麼要黑韓？因為自己像「麻糬」，要他方就方、圓就圓，怎麼打都不會還手，因為他有愛與包容。

韓國瑜解釋，自己一直不願意反擊，並不是沒有脾氣，是因為自己內心善良，不願意因為政治事務到法院按鈴控告。他說，台灣的法官和檢察官是全世界壓力最大的，他們身上的案件平均有一百六十四件左右，都已經喘不過氣了，政治人物動不動就因為選舉提告，那不是給他們找麻煩嗎？

亂傳跳樓 高市府代韓報案

【記者蔡孟妤、王慧瑛、邱奕能／高雄報導】高雄市長韓國瑜日前遭網路亂傳跳樓身亡，韓國瑜競選辦公室痛批「黑韓黑到沒有人性」，表示將請律師蒐證提告；高雄市政府昨上午正式由機要科代理韓國瑜報案。

高雄鳳山分局表示，警方為求慎重，主動與市長辦公室聯繫，昨上午十時許完成報案手續，警方將以誹謗罪受理，並持續追查該名造謠網友。

對於被亂傳自殺、市府報案一事，韓國瑜受訪說，黑韓、抹韓應該有個限度，這麼悽慘的死狀，都把它造謠、把它寫出來，非常不道德，所以高雄市警察局主動進行調查。

2020選舉韓國瑜國民黨郭台銘吳敦義假新聞張顯耀蔡英文

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