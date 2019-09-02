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獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2019-09-02 10:10商業周刊 管婺媛／商業周刊

2020總統大選可能出現韓國瑜(左起)、郭台銘、蔡英文三腳督的狀況。圖／本報系資...
2020總統大選可能出現韓國瑜(左起)、郭台銘、蔡英文三腳督的狀況。圖／本報系資料照片
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鴻海集團創辦人郭台銘投入2020大選的情勢越來越成熟，但將用何種形式投入？他下決策的每一步棋，都牽動參與這場大選棋局者，該如何推敲出各自的下一步棋。

未來4個月，郭董想進取總統大位，有攻略4部曲：獨立參選搶中間、大藍天團結式、小藍天結盟式，以及進入大選白熱化最後階段時，能否成為棄保效應最終得利者。

第1部曲，獨立參選，此階段的觀察截止日是登記連署的最後期限：9月17日。

國民黨揚言一旦郭台銘參選就開除其黨籍的情況下，郭若選擇獨立參選人身分，等同正式宣告他未來的競選路線，將是非藍、非綠，專攻「第三勢力」的新路線。若想勝選，郭台銘得想盡辦法在藍、綠目前各約3成的穩固基本盤之外，將中間選票極大化。

這是過去歷任總統大選中，不曾成功的模式。但因有台北市長柯文哲加持，或許讓郭柯結盟，有一搏致勝的機會。

不過，既然過去不曾有人挑戰成功，風險自然相對高。

戰國策傳播集團董事長吳春城分析，目前郭台銘支持度高，是因為有部分藍營支持者撐底，但當他選擇脫黨後，「他在國民黨群眾眼中的（參選）正當性就會下降」，這也牽動資源、人脈的變化：例如檯面上支持他的藍營組織、立委，可能因得遵守國民黨「家法」而選邊站或地下化，原先藍營的支持者，也可能因為質疑郭不夠「正統藍」而離開。

為了補足這些缺口，郭台銘勢必得更往柯文哲的台灣民眾黨靠攏。

但，白色力量共主柯文哲網路人氣高、口才便給，恐怕會讓原本郭營打著「藍天+白雲」的盤算未必能盡如人意，最後甚至落得白雲遮滿藍天的下場，鋒頭盡被柯Ｐ吃盡。

若郭不想受制於柯文哲，還有第2部曲的攻略，即打出「大藍天團結式」。這個階段的明朗化會落在10月份。

所謂大藍天團結式，就是郭放棄獨立參選，等待目前民調聲望一路下滑的高雄市長韓國瑜能自動退位，「韓下郭上」。這需要一場泛藍山頭大會來協調，觀察時間點是今年10月國民黨全代會召開前夕，端看國民黨內部能否和諧完成換血程序。

吳春城認為，若走此程序，泛藍將可換取最大利益：藍軍團結、立委全上，還可能取得總統寶座。

只不過，這個如意算盤操之在韓，畢竟，當初被眾星拱月、黃袍加身的韓國瑜能否說退就退？鋼鐵韓粉能否接受？黨內又有誰敢出頭做調和鼎鼐的推手？

即便大藍天團結不成，郭董還有第3部曲「小藍天結盟式」可期待。此階段觀察截止期，在總統參選人最後登記日，即11月22日前。此時新登場的關鍵人物，是親民黨主席宋楚瑜

「如果前面都不成功，那就剩下宋楚瑜握有（讓郭台銘）進入總統大選的門票了！」吳春城分析，若郭台銘當不成大藍天路線的舉旗者，仍可與小藍結盟拉出另一條論述路線。

不論郭採何種模式參選，都會進入第4部曲，觀察時序在總統大選最火熱的12月。若郭董在「三腳督」(台語，意似三足鼎立)情勢下，能夠力保自己不會「吊車尾」，那過去三腳督時，選民自動棄保的效應就會浮現。

只不過，這股效應，郭董能沾得多少好處，與他前面3階段的關鍵抉擇有關。吳春城分析，若郭董與柯陣營結盟，以獨立身分參選，向「白色」靠攏，則泛藍支持者「棄韓保郭」的程度就可能較小。其次，若郭董與小藍結盟，與泛藍支持者維持一定黏著度，則泛藍支持者在最後關頭，為了不讓民進黨勝選，「棄韓投郭」的機會可能就相對高。

即便最後關頭，郭台銘落得第3名，只要在適當時機轉而自動棄選，支持韓國瑜，郭董都還能在下台前留下一個漂亮的轉身，不必背負藍營攪局罪人的罵名。綜上所述，郭台銘算盤若撥得精，2020大棋局結帳時，他都能穩賺不賠了。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

2020選舉郭台銘國民黨鴻海宋楚瑜韓國瑜親民黨柯文哲台灣民眾黨蔡英文

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