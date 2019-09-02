獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2020總統大選可能出現韓國瑜(左起)、郭台銘、蔡英文三腳督的狀況。圖／本報系資料照片 分享 facebook

鴻海集團創辦人郭台銘投入2020大選的情勢越來越成熟，但將用何種形式投入？他下決策的每一步棋，都牽動參與這場大選棋局者，該如何推敲出各自的下一步棋。

未來4個月，郭董想進取總統大位，有攻略4部曲：獨立參選搶中間、大藍天團結式、小藍天結盟式，以及進入大選白熱化最後階段時，能否成為棄保效應最終得利者。

第1部曲，獨立參選，此階段的觀察截止日是登記連署的最後期限：9月17日。

在國民黨揚言一旦郭台銘參選就開除其黨籍的情況下，郭若選擇獨立參選人身分，等同正式宣告他未來的競選路線，將是非藍、非綠，專攻「第三勢力」的新路線。若想勝選，郭台銘得想盡辦法在藍、綠目前各約3成的穩固基本盤之外，將中間選票極大化。

這是過去歷任總統大選中，不曾成功的模式。但因有台北市長柯文哲加持，或許讓郭柯結盟，有一搏致勝的機會。

不過，既然過去不曾有人挑戰成功，風險自然相對高。

戰國策傳播集團董事長吳春城分析，目前郭台銘支持度高，是因為有部分藍營支持者撐底，但當他選擇脫黨後，「他在國民黨群眾眼中的（參選）正當性就會下降」，這也牽動資源、人脈的變化：例如檯面上支持他的藍營組織、立委，可能因得遵守國民黨「家法」而選邊站或地下化，原先藍營的支持者，也可能因為質疑郭不夠「正統藍」而離開。

為了補足這些缺口，郭台銘勢必得更往柯文哲的台灣民眾黨靠攏。

但，白色力量共主柯文哲網路人氣高、口才便給，恐怕會讓原本郭營打著「藍天+白雲」的盤算未必能盡如人意，最後甚至落得白雲遮滿藍天的下場，鋒頭盡被柯Ｐ吃盡。

若郭不想受制於柯文哲，還有第2部曲的攻略，即打出「大藍天團結式」。這個階段的明朗化會落在10月份。

所謂大藍天團結式，就是郭放棄獨立參選，等待目前民調聲望一路下滑的高雄市長韓國瑜能自動退位，「韓下郭上」。這需要一場泛藍山頭大會來協調，觀察時間點是今年10月國民黨全代會召開前夕，端看國民黨內部能否和諧完成換血程序。

吳春城認為，若走此程序，泛藍將可換取最大利益：藍軍團結、立委全上，還可能取得總統寶座。

只不過，這個如意算盤操之在韓，畢竟，當初被眾星拱月、黃袍加身的韓國瑜能否說退就退？鋼鐵韓粉能否接受？黨內又有誰敢出頭做調和鼎鼐的推手？

即便大藍天團結不成，郭董還有第3部曲「小藍天結盟式」可期待。此階段觀察截止期，在總統參選人最後登記日，即11月22日前。此時新登場的關鍵人物，是親民黨主席宋楚瑜。

「如果前面都不成功，那就剩下宋楚瑜握有（讓郭台銘）進入總統大選的門票了！」吳春城分析，若郭台銘當不成大藍天路線的舉旗者，仍可與小藍結盟拉出另一條論述路線。

不論郭採何種模式參選，都會進入第4部曲，觀察時序在總統大選最火熱的12月。若郭董在「三腳督」(台語，意似三足鼎立)情勢下，能夠力保自己不會「吊車尾」，那過去三腳督時，選民自動棄保的效應就會浮現。

只不過，這股效應，郭董能沾得多少好處，與他前面3階段的關鍵抉擇有關。吳春城分析，若郭董與柯陣營結盟，以獨立身分參選，向「白色」靠攏，則泛藍支持者「棄韓保郭」的程度就可能較小。其次，若郭董與小藍結盟，與泛藍支持者維持一定黏著度，則泛藍支持者在最後關頭，為了不讓民進黨勝選，「棄韓投郭」的機會可能就相對高。

即便最後關頭，郭台銘落得第3名，只要在適當時機轉而自動棄選，支持韓國瑜，郭董都還能在下台前留下一個漂亮的轉身，不必背負藍營攪局罪人的罵名。綜上所述，郭台銘算盤若撥得精，2020大棋局結帳時，他都能穩賺不賠了。

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