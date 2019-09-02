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新聞眼／民進黨是否「真團結」 勝選關鍵

2019-09-02 00:27聯合報 本報記者丘采薇

總統初選後，民進黨依然暗潮洶湧。圖／聯合報系資料照片
總統初選後，民進黨依然暗潮洶湧。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統昨天授證各縣市競總幹部，宣示競選連任正式起跑。但另一頭黨中央對立委艱困選區徵召仍未圓滿落幕，總統初選後與行政院前院長賴清德的整合也未見進度；民進黨最後是否「真團結」，將是能否勝選的重要關鍵。

總統初選後，民進黨依然暗潮洶湧，表面上不斷宣示府院黨及黨團緊密結合，每逢中常會或中執會卻不斷擦出火花，黨機器與英派間時有矛盾訊息傳出，凸顯實際狀況絕非表面上的和平，暗藏不少隱憂。

距離明年大選只剩四個多月，民進黨艱困立委選區徵召仍擺不平，黨內派系甚至互相放話挑釁，北市、竹縣立委提名都因特殊原因卡關，就算中執會前一天經會議拍板，中執會當天還是風雲變色。黨中央徵召立委都步步難，更不用期待接下來的不分區立委提名會風平浪靜，這攸關派系實力與未來發展，更是寸步不能輕讓。

面對二○二○，民進黨雖氣勢不輸對手，但大局仍充滿變數，風險危機頻仍。如今總統初選留下的後遺症仍隱隱作痛，當初不滿民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉「挺制度」的許多人，舊恨始終沒有釋懷，這些怨懟也讓裂痕越來越大，直接影響到總統選局進退。

昨天蔡總統在授證大會提醒基層「團結再團結」，提醒不要輕易被對手動搖意志，正是透露民進黨內的不安情緒。明年大選不只蔡總統要拚連任，立委候選人也盼能「母雞帶小雞」，許多人面對黨內惡鬥早就困擾不堪，立委選局舉步唯艱，更期待蔡總統讓危機變轉機，光靠香港撿到槍是不夠的。

2020選舉民進黨羅文嘉蔡英文卓榮泰賴清德2020立委選舉2020不分區立委

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