「我們又要打仗了」蔡英文下達任務走出同溫層

爭取連任的蔡總統（中）昨授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，競選戰袍也首次亮相。 （中央社） 分享 facebook

蔡英文總統力拚二○二○連任，昨天舉辦各縣市競總幹部與百工百業後援會代表兩場授證大會，蔡總統說，「我們又要打仗了」，宣示競選連任正式鳴槍起跑。蔡總統宣示要達成總統勝選、國會過半，她並下達三項任務，包括團結再團結、走出同溫層及永不放棄堅持守護台灣。

蔡總統也強調，下階段的目標是總統勝選、國會過半，她並下達三項任務，希望幹部都能達成，才能確保在選戰之中勝選。第一是團結再團結，因為民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，她也感謝行政院前院長賴清德在總統初選結果出來後，所展現出的民主風度。

第二個任務，蔡總統說，民進黨應該要走出同溫層，要去了解台灣社會，尤其是最基層的民意；她拜託大家，每天都到基層去了解其困難和心聲，「執政團隊可以隨時來做補救，讓我們的執政團隊隨時拿出方案來，讓我們的基層能夠再一次被感動。」

第三則是永不放棄堅持守護台灣，民進黨是本土政黨，是台灣人用一票、一票選出來的政黨，責任就是要守護、保護台灣，讓台灣民主自由延續，她有信心大家有能力可以用決心守護台灣，這個決心超越其他所有政黨，所以千萬不要被對手的言語影響，不要因為外部力量的威脅利誘，放棄堅持的樣子。

昨天活動並未對外開放，據了解，蔡總統致詞時分析二○二○大選有內外部背景，外部是美中貿易戰、反送中，內部則是競選對手的競合關係尚未定案，加上離大選還有四個多月，非常長，得要繃緊神經，確保四個多月期間一定有最大能量讓選戰打得贏、打得漂亮。

她也提醒，去年選戰，民進黨面對外部勢力滲透，造成很嚴重的傷害，要求幹部聽到謠言馬上通報，「不要讓謠言拖垮我們的選情」。

蔡總統也說，從二○○八年開始，民進黨已經打過大大小小選戰，二○一六年一起打過一個重要的選戰，讓民進黨可以重返執政，現在執政三年多，也面臨重要選戰，就是二○二○這一關。

蔡總統也指出，二○二○這一關，關係到過去三年多的努力能否延續，三年多來做的每件事，都是為台灣的永續打基礎，現在基礎已經漸漸打好，但打好基礎後，一定要讓台灣建設、發展可以永續，這是改變台灣的重大工程，「我們已經做一半，但有一半還沒有做」，只要有八年，一定可以讓台灣脫胎換骨。