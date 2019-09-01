韓喊話郭又暗酸？「就算你存3億 也改變不了政治」

國民黨總統參選人韓國瑜（右）昨在彰化縣長王惠美（左）陪同下，到彰化花壇鄉虎山岩參拜。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜昨天到彰化走訪八間宮廟，場場爆滿。他上午受訪時對鴻海創辦人郭台銘喊話說希望能一起並肩作戰，但下午在員林福寧宮致詞時又說，「就算你銀行存三億都沒用，你改變不了政治」，強調唯有選票才可以讓台灣人民脫離貧窮和危險，似乎在暗酸台灣首富。

韓國瑜昨天一整天在彰化縣連跑八間宮廟造勢，由彰化縣長王惠美、議長謝典霖等人陪同參拜，場面熱烈，民眾揮舞國旗高喊凍蒜，即使下著大雨打著雷，仍然澆不熄韓粉熱情。韓國瑜說，高雄和中部應該都要有國際機場，彰化和台中等縣市未來應團結合作，形成中部區塊帶動地方發展。

「就算你銀行存三十萬、三百萬、三千萬甚至三億都沒有用，你改變不了政治。」韓國瑜說，只有一件事情可以讓台灣脫離貧窮和危險，就是靠手上這張選票，這是唯一的機會，所以二○二○年用選票讓表現差的民進黨下台。

韓國瑜也與李佳芬分進合擊，李佳芬昨天到花蓮縣參加韓第一個縣市競選總部成立揭牌儀式，她表示，最近一堆人抹黑韓國瑜，連她也被抹黑愛錢，更抹黑韓吸毒開轟趴，「根本是鋪天蓋地的攻擊」，很多人不是真的了解他們，有可能相信謠言，幸好有支持者熱情相挺才能堅持下去。

韓國瑜除了假日安排拜廟行程，黨內整合問題，也受到關注。新北市長侯友宜日前以市政為由婉拒擔任韓國瑜新北競選總部主委，為加速黨內整合，韓國瑜預計將在七日走訪基隆、宜蘭，八日回防最大票倉新北，舉辦大造勢，並將邀請侯友宜、新北市前市長朱立倫參加。不過，侯友宜昨天表示，目前還未接到通知；朱辦表示，目前沒有回應。

新北造勢後，韓國瑜也將在十日非假日期間晚間北上，參加台北市黨部重要輔選幹部活動，當天國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌都會參加，前總統馬英九也在受邀之列，預期四人可望同台。