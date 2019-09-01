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郭參選箭在弦上 韓喊話郭「並肩作戰」

2019-09-01 23:59聯合報 記者劉宛琳、鄭媁、陳洛薇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨一整天在彰化縣參拜八個宮廟，支持者送上代表好運的青...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨一整天在彰化縣參拜八個宮廟，支持者送上代表好運的青蒜，現場群情激動高喊凍蒜。 記者林宛諭／攝影
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鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，競選團隊已整軍備戰，將在中秋節前宣布，國民黨整合恐成殘局。國民黨總統參選人韓國瑜昨向郭台銘喊話「我們還是一個大家庭，希望郭台銘與我一起並肩作戰。」

郭脫口「若我做中華民國總統」

不過，郭台銘昨天在一場演講中表示，如果有機會出來為國民服務，他絕對不是來賺錢的，是要來奉獻他的經驗、經歷。郭台銘在推崇高醫大附設醫院院長侯明鋒時，曾一度脫口說，「如果有一天我做中華民國總統」，如果要找一個一起經營中華民國未來，侯會是合適人選，會找時間去看他。

知情人士透露，郭台銘參選總統意志堅定，國民黨揚言開除郭台銘、王金平的黨籍，郭台銘最近在內部會議表示，不管國民黨要怎麼做，開除黨籍也是國民黨的決定，若他決定獨立參選二○二○總統，就是因為中華民國大於國民黨。

據了解，八月一日郭台銘與台北市長柯文哲會面當天，就確定郭柯王三方結盟，三人首度合體出席北市府主辦的八二三砲戰紀念音樂饗宴之前，郭與台灣民眾黨合作、獨立參選總統的布局就已大勢底定。

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上。 記者陳正興／攝影
鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上。 記者陳正興／攝影
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郭批蔡「寧可當美國的代理人」

郭台銘昨天出席「青溪教育研究院」活動演講時砲火對準爭取連任的蔡英文總統，他表示，中美貿易戰，台灣會不會淪為美國戰爭的代理人？他已經看到危機，台灣要的是和平，但蔡英文現在寧可當做美國的代理人，尤其美國都在領土外打仗，但各國都是買美國的武器，例如沙烏地阿拉伯一年就買一千五百億美金的武器。

郭台銘提到台灣目前的內憂外患，風暴儼然成形，包括香港問題、國安危機、兩岸走上對立等，甚至內憂則有憲政危機、轉型危機，政治內耗也很嚴重。郭也批評，蔡英文很專制，他逼小英戴中華民國帽，蔡卻不談中華民國、借殼上市也不願用這個殼，郭批評，民進黨執政已經讓民主沉淪為專制，現在法院是民進黨開的、是小英開的，民進黨很多人對蔡不滿意，連賴清德都不滿意。

韓喊話「國民黨唯二榮譽黨員」

針對郭台銘將要獨立參選，韓國瑜昨天向郭喊話表示，國民黨內除了行政院前院長孫運璿之外，幾乎沒有人拿過榮譽黨員證，既然郭台銘拿到國民黨榮譽黨員證，相信國民黨是大家庭，歡迎郭台銘繼續團結一起拚二○二○，讓台灣安全、人民有錢。

2020選舉郭台銘韓國瑜侯明鋒柯文哲王金平蔡英文國民黨

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