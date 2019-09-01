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「玩一玩親民黨」李鴻鈞批柯文哲

2019-09-01 00:30聯合報 記者施鴻基楊正海／新北報導

親民黨秘書長李鴻鈞表示，郭台銘的「門票說」和柯文哲的「提名說」，都是外界放話。 ...
親民黨秘書長李鴻鈞表示，郭台銘的「門票說」和柯文哲的「提名說」，都是外界放話。 記者施鴻基／攝影
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親民黨秘書長李鴻鈞昨天表示，台北市長柯文哲針對親民黨的「提名說」，及跟鴻海前董事長郭台銘有關的「門票說」，都是透過媒體放話，和親民黨完全無關。

柯文哲昨對「提名說」改口，表示應該不會發生才對。他跟親民黨關係本來就友好，過年的時候有跟黨主席宋楚瑜見過一次面，最近有空的話還要再找宋聊聊。

柯文哲日前接受「天下」雜誌專訪，表示郭台銘九月十七日沒登記參選，他要找親民黨主席宋楚瑜商量「要不要提名我」，引來李鴻鈞痛批，柯完全沒有和親民黨聯繫，就到處放話「把親民黨很隨便地拿出來講一講、玩一玩」，親民黨「很無奈」。

李鴻鈞表示，當前政黨都只考慮能不能勝選、能不能得到執政權，卻沒想過這個人能不能勝任，能不能帶領國家，「選勝任的人才是國家、全民之福」。目前檯面上的人看不出政策、方向和理念，都在口水戰，未端出政策牛肉。如果找不到志同道合夥伴，親民黨也可自推人選。

李鴻鈞表示，「親民黨有主體性在，不是人家怎麼說，我們就怎麼做」，如果理念一致，或許會有一些考量的方向，但也不會主動去要求別人壯大自己 ，親民黨不是這樣的政黨。

李鴻鈞說，如果郭台銘和柯文哲真有決心，應該對大家說明清楚，只要能讓國家好、更穩健發展，親民黨都可支持。他證實郭台銘確有和親民黨會面的想法，但目前只有電話聯繫，未敲定時間。

2020選舉親民黨李鴻鈞柯文哲郭台銘宋楚瑜
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