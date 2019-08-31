三大因素影響選情 學者：蔡英文要連任得看別人臉色

2019-08-31 12:13 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020總統大選在即，蔡英文總統也急求連任，學者指出，有三大因素影響蔡是否可以連任，但均非蔡可主動控制，包括香港事件會延燒多久？第三勢力是否會整合？人民對施政感受如何？等於蔡要連任還得看別人臉色。

根據《中評社》報導，喜樂島聯盟副主席、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒指出，蔡英文的競選策略為「抗中保台的亡國危機感」，可同時喚起天然獨、對統獨沒興趣的年輕人注意，也能讓力挺前行政院長賴清德的台獨份子願意投票。

施正鋒表示，影響蔡英文選情的因素，她都無法主動控制，第一，香港事件持續升高，將影響亡國感這張王牌是否能繼續，但延續時間無人可知；第二，去年敗選氛圍尚未改善，須看老百姓是否有感；第三，第三勢力是否成形，對蔡選情影響巨大。

施正鋒指出，蔡英文原本希望大選是藍綠對決，且藍營分裂、柯文哲不選，對蔡的選情再好不過，如今第三勢力逐漸成形，若「郭柯王」正式結盟，雖然對韓國瑜、蔡英文都有影響，但韓有堅定的韓粉，柯文哲卻是年輕族群的最愛，屆時年輕選票將於柯、蔡之間遊走，恐瓜分蔡選票。

至於蔡英文副手會找誰？施正鋒認為，副手可能是未來接班人的培養，或是黨內整合，但因為蔡英文選上後無法連任，因此可能會找聽話、無害的人擔任副手，像陳建仁副總統就是如此。他指出，立法院長蘇嘉全過去曾與蔡配過，這次擔任副手機會也很高。