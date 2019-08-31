參訪取經 郭台銘：沙國允降簽證費

郭台銘結束中東參訪行程後於昨天抵台，並在機場發表訪後感想。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 鴻海前董事長郭台銘結束中東參訪昨返台後表示，此行發現沙國的簽證很貴，他與沙國高層反映後，對方承諾會給予台灣特別的價格，盼中華民國能與沙國建立更多經貿外交往來關係。

外交部發言人歐江安回應，「截至目前為止，沙國主政機關尚未向我方確認有此訊息」。沙國政府任何有助台沙雙邊經貿、觀光交流的決定，外交部樂觀其成，將持續與沙國單位追蹤確認，掌握訊息適時對外公布。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說明，郭認為到沙國簽證費要美金八百元，一般人無法負荷，這次剛好有和沙國皇室成員見面，對方承諾，如果郭未來有機會為中華民國服務的話，願把簽證費用從美金八百元調降至美金八十元左右。

郭台銘說，這次應沙國官員邀請到沙國訪問，三天二夜的行程中，見到七位部長與部長級的官員。

郭台銘表示，沙國的能源、石油政策、石化工業發展，讓他學習到很多寶貴的經驗，參觀沙國國營事業，尤其是石化業等巨型工業的管理，了解沙國為什麼能做到世界一流；他也去看了沙國零至六歲國家養的政策。

郭台銘說，他一貫主張東進、西和、南拓、北接，沙國是中東與全球伊斯蘭教很重要的市場，他希望未來台灣能走出去，在經濟發展過程，南拓可以涵蓋到中東與全球伊斯蘭教市場。