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觀察站／郭出戰箭在弦上 重演連宋之爭？藍營焦慮蔓延

2019-08-31 00:18聯合報 本報記者林河名

鴻海前董事長郭台銘（左）結束中東參訪行程，昨天返台。 記者葉信菉／攝影
鴻海前董事長郭台銘（左）結束中東參訪行程，昨天返台。 記者葉信菉／攝影
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鴻海前董事長郭台銘昨天結束中東行程返台，提及國家經濟政策；幕僚雖表示郭剛下飛機，參選之事還需慎重考慮，卻也拋出「若要參選，會以獨立參選的形式」。即使國民黨主席吳敦義宣稱只要「連署」，可能就會觸犯黨紀，但郭擺明「不怕開鍘」，參選之勢已箭在弦上，也更加深藍營內部焦慮。

若以「郭柯王」結盟的態勢來看，郭幕僚已表明，在九月十七日連署申請截止前，會向外界報告最終的決定；台北市長柯文哲也表示，如果郭台銘不選，九月十七日之後「找宋楚瑜提名我」。可見，郭柯至少有一人參選，又以郭參選為優先。總統大選之局勢，也將從目前的蔡韓對決，可能演變成蔡韓郭三足鼎立。

國民黨在總統初選後，眼見將出現兩組人馬，黨內焦慮不言可喻。尤其高雄市長韓國瑜雖在初選民調大幅領先勝出，後勢卻顯得「不夠強」，而在初選鎩羽的郭台銘，幾經沉潛，其實「並不弱」，「韓粉」、「郭粉」繼續各擁其主，「分則兩害」的情勢發展也更讓黨內糾結。

然而，國民黨中央早已表態「不換韓」，韓也繼續假日競選行程；挺韓大將、大甲鎮瀾宮董事長顏清標也發表千字文，盼郭以大局為重，卻挨了郭幕僚軟釘子，強調郭確以大局為重，而且是「以中華民國、兩千三百萬人的生活為重」，對韓國瑜就是「祝福」兩字，儼然已無迴旋的退路。

韓國瑜自從初選勝出後，多項民調呈現下滑，個人表現也常成為攻擊目標，縱使黨中央堅定「不換韓」，黨內卻也憂心若難扭轉劣勢，除了危及總統大選，也將衝擊立委選情。

因此，郭台銘若決定參戰，有藍營人士認為是「另條生路」，不會因為只有韓蔡對決，讓韓處於一路挨打的局面。而郭陣營訴求「仍會結合志同道合的朋友，一起為中華民國打拚」，也在拉高格局跳脫藍綠，開展另一片「藍海」。不過，若最後韓郭都參選，同源廝殺恐已難免。

此際的情境，恰似二○○○年總統大選的連宋扁。但當年的整體盤勢仍是藍大於綠，因連宋相爭，最終讓陳水扁得利。如今，團結的國民黨都未必能打贏民進黨，何況已然分裂？

2020選舉韓國瑜郭台銘國民黨吳敦義顏清標宋楚瑜柯文哲陳水扁
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