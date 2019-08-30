火線評論2020／副手大戲 朱立倫出謎題

2019-08-30 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林文義



總統大選的藍綠副手大戲登場，國民黨立委江啟臣拋出韓朱試水溫，結果朱立倫沉默許久才回應，成功不必在我，但成功一定有我 ，要讓人繼續猜謎。綠軍談論已久的蔡賴配，又被重提，進度是零，蔡賴關係顯然停格在初選階段，支持者只好繼續憂慮下去。

郭台銘、柯文哲、王金平的結盟，在柯文哲一路猛催油門之下，勉強上路，但離合器、油門、排檔桿似乎永遠不對拍，還有人會冷不防踩一下煞車，搞得這輛結盟大車時而暴衝，時而熄火，連宋楚瑜也被扯進來，原本單選題變成複選題，選錯了，還會倒扣分，郭台銘一時還沒能想清楚下決定。

正如王金平所說，郭柯王合作八字還沒一撇，郭台銘沒有點頭之前，柯文哲只能用盡話術撐住這個場面，營造第三勢力已成形的表象，郭台銘突然出訪中東，也算暫離暴風圈，再作一番冷靜評估。

江啟臣丟出韓朱配的話題，不知是巧妙安排還是無心之作，確實引發熱議，韓國瑜回應團結啟程，一起加油，讓外界仍難解讀他的確切想法，而一向快速反應的朱立倫這回卻沉默一整天，直到今天早上才在臉書回應，成功不必在我，但成功一定有我。大家莫忘初衷，團結才能勝利。顯示韓朱配，還只是個議題而已。

韓、朱是完全不同類型，兩人沒有合作經驗，只有過競爭關係，兩人都各有盤算，朱立倫願意出手相助，是一回事，韓國瑜的態度才是關鍵，此時的朱立倫實在無法說太多。

蔡英文很清楚綠營不少人期盼蔡賴配，橫在眼前的是，兩人初選的裂痕未撫平，而且似乎無從撫平，以致於蔡賴配的聲音喊得很響，黨政高層卻未見行動，即使卓榮泰、黃偉哲都說有在進行安排傳話，親賴人士卻說完全沒人提這件事，賴也從未提及，顯然這件事，仍是在放話階段而已。

蔡賴配困難重重，除賴清德心結未解，蔡英文自信增強，更不願低頭，只能僵在那裡。時間對民進黨不利，如果蔡賴配是民進黨最佳的方案，風聲一直放，卻沒有人來提，只是一再消費賴，企圖藉此減緩獨派對民進黨的批判，只怕舊心結未解，新心結又增生。