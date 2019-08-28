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「郭柯王」合體不靈？ 民調：非為理想

2019-08-28 14:48台灣醒報 記者張元融╱台北報導

泛藍的台灣競爭力論壇28日公佈第4波總統大選民調，競爭力論壇執行長謝明輝指出：「...
泛藍的台灣競爭力論壇28日公佈第4波總統大選民調，競爭力論壇執行長謝明輝指出：「郭柯王合體後，柯王選票並未流向郭。」（photo by張元融／台灣醒報）
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郭柯王結盟竟比郭台銘單獨參選還低！泛藍的台灣競爭力論壇28日公佈第4波總統大選民調顯示，「蔡韓郭」三腳督對決下，郭台銘支持度都居末位。特別的是，若是柯未挺郭，郭的支持度是21%；柯、王挺郭時，竟是20.9％。執行長謝明輝表示，「柯王挺郭」從8月8日的22.4%跌至現在的20.9％，而蔡、韓卻同時上升了2.8%、3.3%，「顯見柯王選票並未流向郭。」

合體後支持度未增

除總統支持度外，此民調也電訪民眾對時事議題的看法。針對「郭柯王結合之看法」，54.8%的受訪者認為是「個人政治利益」、23.5%「實現政治理想」。即便「郭柯王823合體」，民調卻不升反降，謝明輝說：「原因在於將近5成5的人認為這純粹是個人政治利益的結合，無關乎政治理想的實現，以至於嚇跑藍綠選民。」

謝明輝表示：「甚至郭台銘自己單獨選（21%），支持度都高過郭柯王（20.9％）。」而比較柯未挺郭、挺郭情況下的三角督支持度，蔡英文領先韓的幅度反而從2.4%縮小至1.2%，顯示「民眾對個人政治利益結合的不耐。」

評論人龐建國說，此民調證實「郭台銘參選不僅本身毫無勝算，也只會讓蔡英文得利。」郭董若參選，會讓「下架蔡英文、捍衛中華民國」變成笑話。

韓探底、蔡達天花板

與7月中旬民調結果比較，「蔡韓柯」三腳督：韓國瑜支持度從37.2%下跌至32.3%、蔡英文則從25%緩步上升至32.3%、柯文哲則徘徊於21.5%、20.2%之間。謝明輝認為，無論對戰組合為何，都是蔡、韓2人互爭勝局，郭、柯與他們的差距至少為10%。

蔡英文總體支持度方面，謝明輝指出，蔡因反送中撿到大砲，民調從2成5攀升至3成，即便遭私菸案打擊，支持度仍舊上揚，但此時的34%已是蔡英文的天花板。他認為，未來總統大選的各種對戰組合，民調爭奪戰都將落在30％至34%之間。

「現在是蔡英文民調最高的時刻，韓國瑜最糟的階段。」謝明輝分析，韓國瑜在黨內初選時民調最高點約37％，在連番韓黑攻擊、反送中事件與黨內分裂危機的3方夾殺下，下探到最低點30-32%左右，可說是底部已築，「3成以上的韓粉仍堅定不退，等待韓流再起。」

此外，此份民調結語表示，在四大族群支持度方面，蔡英文在閩南族群支持度為35.8%，領先韓國瑜的28.5%。有65.6％台灣民眾一面倒地支持「兩岸和解與堅實國防並重」，而非一味反中、抗中。

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2020選舉民調郭台銘柯文哲韓國瑜王金平

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