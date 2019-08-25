討厭韓、蔡都多 第三勢力拚4成

2019-08-25 21:54 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



針對台灣民意基金會8月份民調，政治人物「討厭排行榜」，韓國瑜排第一（48.4%），加上學者俞振華指出，由於經濟問題未決，討厭蔡英文這一塊也相當穩固。學者曲兆祥受訪時指出，其中可以看出第三勢力約佔選舉的4成，問題在投票時，第三勢力會打9折、8折，還是7折。因此，藍綠白三腳督時，贏得35％支持才能穩贏。

當韓、蔡都被討厭

上項民調對國內外5位政治人物進行「感情溫度」調查，討厭排行榜以韓國瑜最高（48.4%）、其次為習近平（41.6%）、蔡英文（28.3%）、柯文哲（26.1%）與川普（23.3%）。 「平均感情溫度」排名方面，蔡英文以54.91度拿下第1名、柯文哲51.77度、川普50.42度、韓國瑜40.56度；習近平36.22度敬陪末座。

同日另有媒體報導，政治大學政治學系副教授俞振華指出，由於選民仍始終認為「經濟」是大選最重要議題，比例還超過2成，可見「有一群人不管發生何事，都認為非換蔡不可，這群人為數不少，且相當穩固。」

第三勢力多年輕選民

對此，台師大政治所教授曲兆祥受訪時指出，討厭蔡英文，也討厭韓國瑜這類的非藍非綠的選舉板塊，可追溯至1990年代初期，當時從國民黨出走的新黨、親民黨與綠營的台聯黨分別握有10%與5%選票，這些加起來約15%選民，即有「不支持兩大黨」的特質。

一直到2010年後，1990年世代的「90後世代」也開始年滿20歲、擁有投票權，這批20至30歲的年輕選民（young voter）有兩項特質「對於藍綠沒有歷史包袱與情感投射」，即看到國民黨黨徽並不會湧上濃烈情感、聽到228也不會激動掉淚；以及只投過1、2次票的經驗。這些天然非藍非綠的年輕選民，他們對於人權、民主等價值已有獨自的詮釋，逐漸形成有別於藍綠的政治認同。

致勝關鍵35%

時至今日，這個非藍非綠第三勢力空間有多大？綜合各項民調來看，曲兆祥判斷，第三勢力約佔4成，其餘6成則為藍綠基本盤各半。他說，這4成選民的投票行為受當年政治現象影響，若三腳督柯出來選或強力表態，他們的投票率就會被催生出來。也就是說，20多年以來，第三勢力的選票板塊已從15%成長至40%。

「佔4成的中間選票是選舉致勝關鍵！」再談回明年選舉，曲兆祥表示，蔡、韓及郭柯王等第三組候選人，必須以影得35%支持度為目標努力，才能穩操勝算，目前看來蔡較居上風，但若韓、郭支持者操作「棄保」，結果就難逆料。

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