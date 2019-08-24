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郭柯王正式會談 最快要到9月

2019-08-24 23:49聯合報 記者王寓中林敬殷洪敬浤魏莨伊／連線報導

郭柯王前天合體同框後，能否正式結盟，受到矚目。圖／聯合報系資料照片
郭柯王前天合體同框後，能否正式結盟，受到矚目。圖／聯合報系資料照片
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王：目前大概是雙邊會談

郭柯王前天合體同框後，三方能否正式結盟，受到矚目。立法院前院長王金平昨天表示，「結盟的事，沒真正大家坐下來談，大概都是雙邊，沒有三人多邊的會談」。郭台銘幕僚蔡沁瑜則說，有機會當然希望三方坐下來聊一聊、交換意見。

相關人士指出，郭柯王八二三同台，同時放出「報備參選」議題，除了持續給國民黨壓力，也在進一步測試選民對三人合作的期待值及效應；郭柯王能否從合體走向正式結盟，包括如何搭檔、合作參選，三方陣營的磨合、定位、分工等，牽涉問題相當複雜，接下來才是實質問題考驗的開始。

相關人士表示，時間有限，郭柯王能否結盟，已無法迴避實質問題，並須跨越深水區的障礙，在三方正式會談前，相關問題都須先有方向或定案，郭柯王的正式會談，最快也要等到九月。

傳操盤當總幹事 柯：哎唷

外傳郭選總統，王當競選總部主委、柯操盤當總幹事，對此，柯文哲昨受訪時連聲「哎唷」，直呼可怕，「又報派我的工作」，反問「要把我拱上去喔？」稱結盟有時是理念的結合。王也說，還沒到這個地步，言之過早。

記者追問柯要在選舉中扮演何種角色？柯說，就是作為一個社會評論員的角色，再看看吧。

三人至今沒有多邊會談，柯說，找個時間還是可以談一談，他後來發現三方幕僚常交頭接耳，聯絡起來比他們這些長官好太多。

郭營：還沒決定選或不選

蔡沁瑜昨天出席「台灣維新黨」成立大會，被問到郭台銘是否有與台灣維新黨合作可能，蔡沁瑜說，只要理念一致都可以合作，盼匯集這股力量，一起為台灣打拚。外傳柯、王將分別擔任郭台銘參選總統的競選總幹事和競選總部主委，蔡沁瑜說「真的沒有」？她說，現在還沒有要選或不選，一直討論這些議題，可見各界對未來的焦慮。

2020選舉郭台銘柯文哲王金平國民黨

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