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柯文哲：認真把台北市長做完是上策

2019-08-24 15:14中央社 台北24日電

台北市長柯文哲上午出席就業博覽會，會後接受媒體聯訪表示，認真做完台北市長是上策。...
台北市長柯文哲上午出席就業博覽會，會後接受媒體聯訪表示，認真做完台北市長是上策。 聯合報系記者魏莨伊／攝影
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台北市長柯文哲今天表示，可以的話，認真做完台北市長是上策，至於在選舉中要扮演什麼角色，他先說「作為一個社會評論員」，不過後來也說，一切還在進行、再看看。

台北市長柯文哲今天出席就業博覽會「青銀共事亮起來」，會後接受媒體聯訪時，被問到參選2020與否的關鍵在於蔡總統的「國政考卷」，他表示仍以市政優先，「如果可以的話，認真的把台北市長做完是上策」。

媒體追問柯文哲在選舉中會扮演什麼角色，柯文哲說：「就是那種社會賢達、批評的角色，作為一個社會評論員的角色。不過看看啦，總是時間還在進行。」

柯文哲於昨天播出的電視專訪「十點上新聞」，提及兩岸關係，以「要跟神經病鄰居吵嗎」當比喻，媒體問他是否指中共領導人習近平為神經病，柯文哲先說「不要害我」，再表示北京應嚴肅考慮香港問題，「不要一直說這是什麼CIA在搞什麼港獨台獨合流，」應解決香港民怨。

柯文哲在專訪中亦表示，香港反送中可能在10月1日中國國慶前「悲劇收場」。他今天指出，在比較集權的國家，常常就取決一個人的一念之間，北京政府要好好思考，「如果可以跟習近平講話，當年六四在過程中為什麼會做出那個決定？那決定好不好？重來一遍怎麼處理？」，再想想香港如何避免重演六四。

2020選舉柯文哲

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