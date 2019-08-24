篤信郭台銘不會選！藍議員揭露關鍵原因

2019-08-24 09:49 聯合新聞網 綜合報導



鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平昨天同台合體。記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜聲量下滑，初選落選的郭台銘反而聲勢上漲，外界關注國民黨是否會「棄瑜保郭」。國民黨新北市議員陳明義表示，郭台銘是國際企業家，「講究誠信」，雖為初選有三大犧牲，但也認定郭最後不會參選。至於國民黨當初為何不推郭台銘參選，宅神朱學恒則表示「因為韓粉太強烈了」。

郭台銘、柯文哲、王金平昨日正式合體，針對傳出郭台銘若參選總統，有意留在國民黨「報備參選」，國民黨主席吳敦義被問及此議題表示：「喔！這就要傷腦筋了」。國民黨文傳會代理主委程美華昨天明確表示，國民黨只有一個總統參選人韓國瑜，報備參選「不可能出現」。

國民黨新北市議員陳明義昨（23）日在東森網路政論節目《政治神邏輯》中表示，郭台銘參加黨內初選後有三大後悔之事，包括不該參加初選，當初若沒有參加還可獨立參選，或找人任意搭配，也不會被外界評論；為了初選信託九成財產；為了選舉，放下如此大的企業版圖鴻海。

但陳明義說，郭台銘不是政治人物，而是國際企業家，對企業家而言，最重要的就是誠信，因此他應不會脫黨參選，否則「日本孫正義怎麼看他？美國川普怎麼看他？會讓人覺得在辦家家酒！」

陳明義表示，藍營有許多人認為郭台銘是藍軍，把王金平視為「對民進黨貢獻比對國民黨貢獻大」的喬王，此三人合作的政治光譜偏綠，最緊張的應該會是總統蔡英文。

聽到此言，民進黨台北市議員許淑華反問，「最危險是我們，那就要提名郭台銘啊！為什麼還要在那邊ㄍㄧㄥ著呢？」朱學恒則笑稱，「因為韓粉太強烈啦！」